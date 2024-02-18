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Xiaomi 14 Ultra показали на первых официальных рендерах

Xiaomi 14 Ultra будет официально представлен в Китае 22 февраля, за три дня до своего международного запуска 25 февраля. Xiaomi уже опубликовала официальные рекламные изображения нового смартфона.

Эти изображения четко демонстрируют, что экран Xiaomi 14 Ultra плоский, при этом покрыт стеклом с закругленными краями. О наличии титановой рамки компания официальных заявлений не делала. На представленных изображениях используется стандартная рамка из алюминиевого сплава.

Не исключено, что Xiaomi 14 Ultra выпустят в специальной версии с титановой рамкой.

25 февраля флагманский смартфон представят вместе с международной версией Xiaomi 14 на MWC в Барселоне. В то же время, Xiaomi 14 Pro будет доступен исключительно на китайском рынке.

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Источник:
X, ITHome
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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