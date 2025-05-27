Обзор Lonzuer Dream: колонка с дизайном под винтаж и характером

Колонки с винтажным дизайном снова в моде. Но за эффектным ретро-образом часто скрывается банальное звучание и посредственная функциональность.

Lonzuer Dream — исключение из этого правила. Это попытка переосмыслить классический образ «домашней колонки» в духе Marshall, но в более доступной ценовой категории.

Устройство явно стремится к премиальному облику: кожзам, металлические регуляторы, световая индикация зарядки, обилие входов и даже полноценный блок управления. Корпус выполнен из МДФ — плотного древесного материала, который нередко используется в акустике благодаря своим звукоизолирующим свойствам. В отличие от пластика, он снижает резонанс и даёт более глубокое и тёплое звучание, особенно в низких частотах.

Однако главное не только вид, а звук и возможности в повседневном использовании. Поэтому мы провели тест, подключили всё, что можно, и послушали всё, что захочется, — от подкастов до Daft Punk. Делимся своими наблюдениями.

Характеристики Lonzuer Dream

Модель: Lonzuer Dream

Габариты: 26 × 15,2 × 16,6 см

Вес: 2,31 кг

Тип: беспроводная акустика, настольная

Звуковая схема: 2.1 (два 40 мм динамика + сабвуфер 100 мм)

Выходная мощность: 2×10 Вт + 1×40 Вт (общая — 60 Вт)

Пиковая мощность: до 80 Вт

Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Аккумулятор: литий-ионный, 10 000 мАч

Время работы: до 12 часов

Время зарядки: до 5 часов

Питание: 15 В, 3 А

Беспроводная связь: Bluetooth 5.3

Порты: AUX-вход, USB Type-A, microSD (TF), разъём питания DC-IN

Функции: True Wireless Stereo (TWS), управление кнопками и аналоговыми регуляторами

Материалы: корпус из МДФ, отделка кожзамом

Особенности: физический тумблер включения, LED-индикатор заряда, фазоинвертор

Цена на момент обзора: 12 590 ₽

Комплектация

Колонка Lonzuer Dream поставляется в плотной брендированной коробке с минималистичным дизайном. Внутри:

сама колонка;

адаптер питания 15 В/3А;

AUX-кабель с позолоченными штекерами (один прямой, другой Г-образный);

краткая инструкция на русском языке.

Особого внимания заслуживает комплектный адаптер. Он выполнен в виде внешнего блока питания, как у классических усилителей. Подключение через стандартный разъём DC IN (а не USB-C) подчёркивает, что колонка больше ориентирована на домашнее использование.

AUX-кабель — не типовой «бонус», а добротный аксессуар с пружинными уплотнителями, защищающими провод от излома.

Винтаж без пафоса

С первого взгляда Lonzuer Dream напоминает культовые Marshall Stanmore — строгий прямоугольный корпус, декоративная сетка, аналоговые ручки управления и фирменный шрифт на передней панели. Но в отличие от Marshall, здесь нет ощущения показной элитности: колонка воспринимается скорее как «грамотно стилизованная».

Корпус выполнен из МДФ и обтянут чёрным кожзаменителем с выразительной текстурой. Материал приятный на ощупь, не собирает отпечатки и не выглядит дёшево. Верхняя и передняя панели оформлены золотистыми акцентами, которые добавляют визуальной тяжести и подчёркивают винтажный характер устройства. На столе, тумбе или книжной полке колонка смотрится как самостоятельный интерьерный объект, а не просто техника.

Физически она крупнее, чем может показаться на фото. Вес около 2,3 кг без упаковки, так что переносить её удобно, но «походной» назвать нельзя. Это именно настольная, стационарная акустика, которая ощущается добротно и весомо.

На задней панели расположены основные разъёмы: порт питания (DC 15В, 3А), полноразмерный USB для флешек и слот для карты памяти microSD. Выше — фазоинверторный порт, аккуратно утопленный в корпус. Благодаря ему сабвуфер «дышит» свободно, создавая более глубокий и насыщенный бас.

Нижняя часть оснащена широкими прорезиненными ножками. Колонка стоит устойчиво даже на стеклянной или лакированной поверхности, не скользит и не дребезжит. Сборка плотная, без зазоров, люфтов и скрипов. Качество исполнения выше ожидаемого для своей ценовой категории.

Звук с характером

Колонка Lonzuer Dream включается с помощью физического тумблера на верхней панели. Щелчка недостаточно — рычажок нужно удержать около 4–5 секунд. После паузы раздаётся короткий звук, и колонка включается. Выключение работает по тому же принципу: удержание, пауза, звуковой сигнал. Всё работает стабильно и надёжно.

Верхняя панель оснащена аналоговыми регуляторами громкости, баса и высоких частот. Все элементы металлические, с насечками и чётким ходом. Рядом расположены кнопки управления воспроизведением и подключения к Bluetooth. Есть и AUX-вход — всё это напоминает компоновку старых усилителей и добавляет очков к удобству.

Bluetooth-подключение подтверждается отдельным звуком. Голосовых подсказок нет, только короткие сигналы. Это удобно: ничего не перебивает музыку и не раздражает голосами на фоне.

Есть поддержка USB-накопителей и карт памяти microSD. Достаточно вставить флешку и музыка начнёт играть без смартфона или ПК. Такое решение пригодится на даче или в поездке, когда доступа к интернету нет.

Также колонка поддерживает функцию True Wireless Stereo. Благодаря ей можно объединить две Lonzuer Dream в беспроводную стереосистему — одна колонка станет левым каналом, вторая — правым. Это позволяет добиться более широкой сцены и заметно улучшает восприятие музыки, особенно в просторных помещениях. Подключение происходит просто: включаются обе колонки, удерживается кнопка Play/Pause, и устройства синхронизируются между собой. После этого достаточно подключить смартфон к одной из них, и звук автоматически распределяется между парой.

А теперь главное — как звучит. Внутри система 2.1: два динамика по 40 мм и один сабвуфер 100 мм. Мощность 60 Вт, в пике — до 80. Колонка звучит объёмно и сочно, особенно для своей цены.

Бас мягкий, но ощутимый. Он не давит, а заполняет нижний диапазон, создавая плотность. Даже на 30–40% громкости саб ощущается физически. Особенно хорошо слышно в электронной музыке и хип-хопе: биты упругие, не гудят.

Середина ясная и чистая. Вокал звучит уверенно, не теряется в миксе. Подкасты и интервью приятно слушать: речь отчётливая, без бубнежа. Акустические инструменты тоже передаются хорошо — гитары, пианино, живой барабан не превращаются в кашу.

Верхи немного приглушены по умолчанию. Но если хочется больше детализации — достаточно слегка подкрутить ручку Treble. После этого тарелки, хай-хэты, струны становятся чуть ярче, но не режут ухо.

Стереопанорама широкая, хорошо ощущается пространство между каналами. Особенно заметно в живых записях или техно с чётким разделением по каналам. В комнате колонка легко заполняет 20–25 м². На максимальной громкости появляется лёгкая компрессия, но звук не разваливается и не становится резким.

Bluetooth 5.3 работает стабильно. Связь не обрывается даже при переходах между комнатами. Колонка запоминает последний источник и подключается к нему автоматически.

Lonzuer Dream оставляет приятное впечатление. Звук гибкий, настраиваемый, и при этом не требует возни с приложениями. Просто включил, подстроил под настроение и слушаешь.

Не миниатюрная, но долгоиграющая

Аккумулятор на 10 000 мАч один из самых ёмких в классе. В зависимости от источника звука и уровня громкости колонка работает без подключения к сети от 8 до 12 часов.

Зарядка занимает около 5 часов и требует комплектный адаптер питания с параметрами 15 В и 3 А. Питание нестандартное, поэтому заменить блок на универсальную зарядку от ноутбука или пауэрбанк не получится. Всё это указывает на то, что колонка создавалась скорее для стационарного использования дома, в студии или на даче.

Тем не менее, при необходимости колонку можно взять с собой. Например, вынести в беседку на участке, включить любимую музыку или подкасты и отдыхать в окружении природы.

За индикацию уровня заряда отвечает вертикальная шкала из десяти красных светодиодов на верхней панели. Она загорается при включении устройства и кратко показывает примерный заряд аккумулятора.

Хочется видеть более точный индикатор и современный разъём для зарядки вроде USB-C. Но в стационарном сценарии использования такие ограничения не вызывают дискомфорта.

Итого: стиль без переплат

Lonzuеr Dream — эффектная и функциональная альтернатива популярным ретро-колонкам, но по более гуманной цене. У неё классный дизайн, мощный и объёмный звук, большой аккумулятор и полный набор портов. Да, она не суперпортативная: колонка тяжеловата для частой носки и явно создана для стационарного использования дома или на даче.

Но всё остальное перекрывает эти мелочи. Это та самая «домашняя Bluetooth-колонка», которую хочется держать на виду.

Lonzuer Dream Стильный ретро-дизайн

Регулировка баса и высоких частот

Поддержка USB, microSD и AUX

Громкий и насыщенный звук

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