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Xiaomi 14 Ultra на флагманском Snapdragon 8 Gen 3 показал свою мощь в Geekbench

Флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, который выйдет в ближайшие недели, появился в Geekbench. Это также свидетельствует о том, что устройство готово к релизу.

Xiaomi 14 Ultra появился с номером модели Xiaomi 24030PN60G. Устройство набрало 9317 баллов в одноядерном режиме и 26523 балла в многоядерном. Цифры завышены, поскольку они были получены в старом тесте Geekbench 4.

Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с базовой частотой 2,26 ГГц. В листинге также подтверждается, что 14 Ultra будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти на Android 14 (HyperOS).

В середине января известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о дизайне и некоторыми характеристиками Xiaomi 14 Ultra.

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Источник:
Geekbench
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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