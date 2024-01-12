Новый дизайн и характеристики Xiaomi 14 Ultra утекли в сеть

Инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о дизайне и некоторыми характеристиками Xiaomi 14 Ultra. Смартфон должен быть официально представлен весной 2024 года.

По его словам, новый Xiaomi 14 Ultra откажется от плавных граней, характерных для предыдущих моделей, в пользу металлической рамки с плоскими краями. Задняя панель телефона также претерпит изменения, уйдя от привычного выпуклого дизайна. При этом блок камер останется круглым. Расположение объективов не изменится, а динамики будут размещены в верхней и нижней частях рамки. Корпус устройства будет представлен в двух вариантах: кожа и стекло.

Инсайдеру удалось ознакомиться с реальными прототипами Xiaomi 14 Ultra. Он отметил, что, как минимум, синие и желтые варианты изготовлены из стекла. Реальные прототипы были оснащены памятью до 16/1024 ГБ, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, высокоскоростными портами USB 3.2 и тестируются на водостойкость по стандарту IP68.

Ранее в сеть утекли первые фотографии Xiaomi 14 Ultra с квадрокамерой. По слухам, смартфон оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с 2К-разрешением и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ внешней памяти, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт и четырьмя основными камерами по 50 Мп каждая, а также селфи-камерой на 32 Мп.