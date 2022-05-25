Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro выйдут осенью

Новые флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут представлены в ноябре этого года. Предположительно, анонс состоится через после презентации Apple и новых iPhone 14. На такой исход событий указывают сразу несколько инсайдеров.

Есть информация, что производство серии Xiaomi 13 уже запущено. Также в китайской базе обнаружилось четыре IMEI новых смартфона Xiaomi. Две модели 13 и 13 Pro под номерами 221113C и 2210132C предназначены для родного рынка, а две других 2211133G и 2210132G – глобального. Как можно заметить модели носят номера с окончаниями на С (China) и G (Global).

Новые смартфоны Xiaomi 13 получат большой экран, флагманский процессор Snapdragon Gen 2 и обновлённый дизайн.

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