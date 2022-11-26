Xiaomi 13 Pro с Snapdragon 8 Gen 2 засветился в Geekbench

Xiaomi 13 Pro засветился в Geekbench, благодаря этому раскрылась часть спецификаций новинки.

Смартфон упоминается под модельным номером 2210132C. У него восьмиядерный процессор с тремя ядрами и тактовой частотой 2,02 ГГц. Эти показатели указывают на процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Устройству удалось набрать 1504 балла в одноядерном и 5342 балла в многоядерном тестах. Это аналогичный результат базовому Xiaomi 13, следовательно, по производительности смартфоны отличаться не будут.

Также видно, что Xiaomi 13 Pro наделили Android 13 из коробки и 12 Гб оперативной памяти.

По слухам, 13 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Объем оперативной памяти будет варьироваться от 8 до 12 Гб, флеш-памяти от 128 до 512 Гб. Емкость аккумулятора составит 4800 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки.

Основной камере приписывают три датчика по 50 Мп: главный Sony IMX989, сверхширокоугольный и телеобъектив. У фронтальной камеры — 32 Мп.

Представить Xiaomi 13 и 13 Pro должны до конца года.