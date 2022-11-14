Xiaomi 13 готовится к выходу на индийском рынке

Xiaomi 13 засветился в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS). Это говорит о том, что новинку стоит ждать помимо дебюта на китайском рынке еще и на индийском.

Смартфон фигурирует под серийным номером 2210132G. У него 6,2-дюймовый Full HD + AMOLED с разрешением 1,5K. Процессором выступает Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти — 12 Гб, встроенной — 256 Гб. Основная камера получила 50 Мп.

Xiaomi 13 будет работать с Android 13 из коробки под управлением MIUI 14.

Официальный анонс Xiaomi 13 ожидается в декабре вместе с Xiaomi 13 Pro.