Как установить watchOS 9 на Apple Watch прямо сейчас

На днях Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 16, которую может установить любой желающий. Если вы её уже поставили, то можно попробовать обновить свои Apple Watch до watchOS 9. Сделать это также легко, особых усилий не потребуется.

Какие Apple Watch поддерживают watchOS 9:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Предупреждение: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками и багами. После установки watchOS 9, вернуться на watchOS 8 уже не получится. Редакция The GEEK не несет ответственности за какие-либо последствия.

Если вас не пугает всё вышесказанное, то ниже вас ждёт инструкция по установке.

Установить watchOS 9 можно только при наличии iOS 16, поэтому для начала обновите свой iPhone до последней ОС.

Как установить watchOS 9:

Загрузите профиль разработчика в zip-архиве (открыть можно с помощью приложения Файлы). Нажмите «Доверять»; Переходите в Настройки > Основные > Профили. Выбираем загруженный профиль > Установить; Сделайте перезагрузку iPhone; Перейдите в приложение Watch > Основные > Обновление ПО и загрузите watchOS 9. После всех действий дождитесь загрузки и установки системы.

На своём опыте могу сказать, что после месяца использования, никаких особых багов не наблюдаю. Иногда может зависнуть циферблат, отключиться функция AoD или MacBook отказывается сделать разблокировку при помощи Apple Watch.

Поэтому если вам важна стабильная работа Apple Watch, то лучше подождите официального релиза осенью.

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