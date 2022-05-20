Флагманские смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro появились в России

Компания Xiaomi начала продавать в России флагманские смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro. Новинки получили топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, экраны AMOLED, поддержку быстрой зарядки (67 Вт и 120 Вт) и основную камеру на 50 Мп.

Стоимость Xiaomi 12 в России:

Xiaomi 12 8/128 ГБ — 99 990 рублей;

Xiaomi 12 12/256 ГБ — 114 990 рублей;

Xiaomi 12 Pro 12/256 ГБ — 134 990 рублей.

Первым покупателям смартфонов серии Xiaomi 12 обещают скидки до 20 тысяч рублей.

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