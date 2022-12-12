Apple запатентовала смарт-кольцо с экраном

Компания Apple зарегистрировала новый патент на смарт-кольцо с экраном, которое должно отслеживать состояние здоровья пользователя. Судя по описанию, это урезанный аналог смарт-часов.

Устройство должно отслеживать пульс, давление и уровень кислорода в крови. Также с его помощью можно будет переключать музыку, отвечать на звонки и управлять умным домом.

В патентной заявке говорится, что кольцо может заменить Apple Watch для тех, кто не хочет носить часы, но желает иметь все функции под рукой (или, в данном случае, на пальце).

У новинки, которая пока даже не имеет названия, обещан OLED-экран для вывода информации, набор датчиков и сенсоров. Пока неясно, как всё это будет получать энергию.

Не исключено, что патент создан «про запас», чтобы реализовать его, когда технологии достигнут нужного уровня.