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По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

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Валентин Снежин сегодня в 13:43

Повторять маршруты знаменитостей — популярный тренд среди туристов, он помогает по-новому взглянуть на известные места и найти вдохновение. Редакция The GEEK совместно с Яндекс Путешествиями предлагает посмотреть на историю Стива: рассказываем, где проводил время легендарный основатель Apple и куда отправиться по его следам.

Россия, Москва

Стив Джобс посетил Москву летом 1985 года — он планировал наладить производство компьютеров Apple в СССР и обеспечить российский рынок вычислительной техникой (в стране тогда начинали закупать компьютеры для школ).

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Джобс выступал в Институте проблем информатики АН СССР и общался с представителями академии наук. Правда, дальше планов дело не пошло: осенью того же года Джобс ушел из Apple, а новый совет директоров не стал продолжать переговоры с СССР.

Среди мест, где бывал Стив Джобс, Москва, конечно, самый доступный вариант для путешествий. Туристы могут воспроизвести путь легендарного предпринимателя и представить, какой он увидел Москву 80-х — академию наук, исследовательские институты, широкие проспекты.

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Во время поездки Джобс жил в гостинице «Интурист» на Тверской — сейчас на её месте находится пятизвездочный The Carlton, где при желании можно остановиться. Хотя есть и более бюджетные варианты: к примеру, Cosmos на ВДНХ.

Япония, Киото

Культура и философия Японии очаровывала многих, и Джобс не исключение. Предприниматель бывал здесь не раз — не только с рабочими визитами (например, на заводы Sony), но и из личного интереса: он интересовался техникой изготовления японского фарфора и местными суши.

Из японских городов Джобса больше всего привлекал Киото — бывшая столица страны, известная древней архитектурой. Это лучшее место для тех, кто хочет познакомиться с японской историей. Вслед за Джобсом можно отправиться, к примеру, в буддистский храм Рёан-дзи, построенный еще в 1450 году.

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

В местном традиционном саду с белым гравием расположено 15 камней — считается, что одновременно их все может увидеть только просветленный человек, однако это невозможно. Число 15 выбрано неслучайно, в японской культуре оно означает завершение: то, что человек не может увидеть все камни сразу, показывает, что он находится в постоянном поиске.

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Постоянный экскурсовод Джобса вспоминал, что предприниматель заинтересовался этим визуальным трюком и постарался найти нужный угол обзора (конечно, безуспешно). 

Отели в Японии небольшие — высокие гости нередко жалуются на низкие потолки. Зато вариантов размещения много: от пятизвездочного Four Seasons, оформленного в традиционном стиле, до более лаконичного The Reign Hotel Kyoto.

Индия, Нью-Дели

Индия — еще одна страна, привлекающая туристов духовными практиками. Джобс впервые побывал здесь еще в 18 лет — его вдохновляли идеи гуру Ним Кароли Баба, который был популярен у многих американцев в 1960-70 годы. 

Предприниматель прилетел в Нью-Дели, но с отелем ему не повезло — он заболел дизентерией (не та часть путешествия, которую стоит повторять). Зато позже он отправился в город Харидвар, где попал на Кумбха Мела — традиционный массовый обряд паломничества к святыням индуизма. Общее омовение в водах Ганга, которым заканчивается праздник, символизирует единение души и тела. Всего Джобс пробыл в Индии семь месяцев и, несмотря на сложности, очень проникся этой страной, а привычка медитировать осталась с ним на всю жизнь.

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Сейчас с бронированием отелей гораздо проще, и ночевать в незнакомом месте на матрасе, как Стиву Джобсу, не придется. Остановиться можно, например, в Radisson Blu Marina Hotel.

Франция, Париж

Хотя столица Франции и не ассоциируется с Джобсом, предпринимателя здесь уважают — в 2016 году даже обсуждалась возможность назвать одну из улиц 13-го округа в его честь. Здесь он не раз лично представлял новую технику Apple, а также выступал с воодушевляющими речами в отеле Le Bristol Paris. Париж нравился Джобсу — коллеги рассказывали, что город настраивал его на романтический лад. 

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Посетить Париж, конечно, стоит не только ради путешествий по следам Джобса: даже на то, чтобы бегло осмотреть самые известные достопримечательности, уйдет целый отпуск. Любителей технологий может заинтересовать Городок науки и индустрии — музейный центр с интерактивными экспонатами, посвященными устройству вселенной, человека и техники.

Вариантов отелей в Париже много, но из-за популярности направления бронируют их заранее. Остановиться можно, например, в Hotel D’Anjou или сетевом Ibis.

США, Гавайи

В октябре 1990 года Стив Джобс сделал предложение своей будущей жене, Лорен Пауэлл, а через два месяца пара отправилась на Гавайи в путешествие перед свадьбой. Любимым местом Джобса на Гавайях стал Большой остров — один из восьми основных островов архипелага и, как подсказывает название, самый крупный. Говорят, Джобс посещал это место чаще, чем любые другие места отдыха. 

По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Гавайи — отличное место для пляжного отдыха, хайкинга и, конечно, серфинга. Среднегодовая температура тут не опускается ниже +20, поэтому и путешествовать будет комфортно в любое время года. Выбирать конкретный остров стоит на свой вкус: Мауи будет интересен любителям вулканов, а Оаху известен своими пляжами. 

Местные отели рассчитаны на разный вкус и кошелек: остановиться можно даже в Four Seasons Resort на Оаху, как будто вышедшем из первого сезона «Белого лотоса». 

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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