По местам Стива Джобса. Где путешествовал один из главных предпринимателей 21 века

Повторять маршруты знаменитостей — популярный тренд среди туристов, он помогает по-новому взглянуть на известные места и найти вдохновение. Редакция The GEEK совместно с Яндекс Путешествиями предлагает посмотреть на историю Стива: рассказываем, где проводил время легендарный основатель Apple и куда отправиться по его следам.

Россия, Москва

Стив Джобс посетил Москву летом 1985 года — он планировал наладить производство компьютеров Apple в СССР и обеспечить российский рынок вычислительной техникой (в стране тогда начинали закупать компьютеры для школ).

Джобс выступал в Институте проблем информатики АН СССР и общался с представителями академии наук. Правда, дальше планов дело не пошло: осенью того же года Джобс ушел из Apple, а новый совет директоров не стал продолжать переговоры с СССР.

Среди мест, где бывал Стив Джобс, Москва, конечно, самый доступный вариант для путешествий. Туристы могут воспроизвести путь легендарного предпринимателя и представить, какой он увидел Москву 80-х — академию наук, исследовательские институты, широкие проспекты.

Во время поездки Джобс жил в гостинице «Интурист» на Тверской — сейчас на её месте находится пятизвездочный The Carlton, где при желании можно остановиться. Хотя есть и более бюджетные варианты: к примеру, Cosmos на ВДНХ.

Япония, Киото

Культура и философия Японии очаровывала многих, и Джобс не исключение. Предприниматель бывал здесь не раз — не только с рабочими визитами (например, на заводы Sony), но и из личного интереса: он интересовался техникой изготовления японского фарфора и местными суши.

Из японских городов Джобса больше всего привлекал Киото — бывшая столица страны, известная древней архитектурой. Это лучшее место для тех, кто хочет познакомиться с японской историей. Вслед за Джобсом можно отправиться, к примеру, в буддистский храм Рёан-дзи, построенный еще в 1450 году.

В местном традиционном саду с белым гравием расположено 15 камней — считается, что одновременно их все может увидеть только просветленный человек, однако это невозможно. Число 15 выбрано неслучайно, в японской культуре оно означает завершение: то, что человек не может увидеть все камни сразу, показывает, что он находится в постоянном поиске.

Постоянный экскурсовод Джобса вспоминал, что предприниматель заинтересовался этим визуальным трюком и постарался найти нужный угол обзора (конечно, безуспешно).

Отели в Японии небольшие — высокие гости нередко жалуются на низкие потолки. Зато вариантов размещения много: от пятизвездочного Four Seasons, оформленного в традиционном стиле, до более лаконичного The Reign Hotel Kyoto.

Индия, Нью-Дели

Индия — еще одна страна, привлекающая туристов духовными практиками. Джобс впервые побывал здесь еще в 18 лет — его вдохновляли идеи гуру Ним Кароли Баба, который был популярен у многих американцев в 1960-70 годы.

Предприниматель прилетел в Нью-Дели, но с отелем ему не повезло — он заболел дизентерией (не та часть путешествия, которую стоит повторять). Зато позже он отправился в город Харидвар, где попал на Кумбха Мела — традиционный массовый обряд паломничества к святыням индуизма. Общее омовение в водах Ганга, которым заканчивается праздник, символизирует единение души и тела. Всего Джобс пробыл в Индии семь месяцев и, несмотря на сложности, очень проникся этой страной, а привычка медитировать осталась с ним на всю жизнь.

Сейчас с бронированием отелей гораздо проще, и ночевать в незнакомом месте на матрасе, как Стиву Джобсу, не придется. Остановиться можно, например, в Radisson Blu Marina Hotel.

Франция, Париж

Хотя столица Франции и не ассоциируется с Джобсом, предпринимателя здесь уважают — в 2016 году даже обсуждалась возможность назвать одну из улиц 13-го округа в его честь. Здесь он не раз лично представлял новую технику Apple, а также выступал с воодушевляющими речами в отеле Le Bristol Paris. Париж нравился Джобсу — коллеги рассказывали, что город настраивал его на романтический лад.

Посетить Париж, конечно, стоит не только ради путешествий по следам Джобса: даже на то, чтобы бегло осмотреть самые известные достопримечательности, уйдет целый отпуск. Любителей технологий может заинтересовать Городок науки и индустрии — музейный центр с интерактивными экспонатами, посвященными устройству вселенной, человека и техники.

Вариантов отелей в Париже много, но из-за популярности направления бронируют их заранее. Остановиться можно, например, в Hotel D’Anjou или сетевом Ibis.

США, Гавайи

В октябре 1990 года Стив Джобс сделал предложение своей будущей жене, Лорен Пауэлл, а через два месяца пара отправилась на Гавайи в путешествие перед свадьбой. Любимым местом Джобса на Гавайях стал Большой остров — один из восьми основных островов архипелага и, как подсказывает название, самый крупный. Говорят, Джобс посещал это место чаще, чем любые другие места отдыха.

Гавайи — отличное место для пляжного отдыха, хайкинга и, конечно, серфинга. Среднегодовая температура тут не опускается ниже +20, поэтому и путешествовать будет комфортно в любое время года. Выбирать конкретный остров стоит на свой вкус: Мауи будет интересен любителям вулканов, а Оаху известен своими пляжами.

Местные отели рассчитаны на разный вкус и кошелек: остановиться можно даже в Four Seasons Resort на Оаху, как будто вышедшем из первого сезона «Белого лотоса».