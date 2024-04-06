Российский софт после Windows и macOS: вызовы и перспективы. Разговор с основателем Uncom OS

После того, как западные поставщики программного обеспечения ушли, многие задумались о переходе на российское ПО. Некоторых к этому обязали даже с конкретными сроками. Пользователи откладывают момент перехода с одной системы на другую до последнего момента из-за сильной привычки и сопротивления изменениям. Однако каковы будут последствия, когда это все-таки произойдет? Будет ли процесс болезненным, и как это скажется на работе?

Редакция The GEEK пообщалась с основателем и генеральным директором российской компании, занимающейся разработкой отечественной операционной системы Uncom OS Никитой Кочерженко.

Российское ПО: почти как западное, только надежнее

Мы постарались сделать «переезд» с Windows и Mac на Uncom OS максимально бесшовным. Никаких сверхусилий или новых знаний и навыков от пользователя не требуется.

Он получает все то же самое, к чему привык: современную, удобную, развитую операционную систему, которая постоянно обновляется вместе с появлением новых сервисов и развитием технологий. Разница лишь в том, что, в отличие от западного софта, российская система не подвержена удаленной блокировке в силу своего происхождения и лучше защищена от хакерских атак, поскольку достаточно свежая и мало знакома злоумышленникам.

Техподдержка Uncom OS – это живые люди, а не чат-боты. Сотрудники действительно рады получать запросы от пользователей (дальше расскажем почему) – по электронной почте или в чате в Телеграме.

Интуитивно понятный интерфейс

Конечно, переход не останется незамеченным. Каждый, кто менял операционные системы, например, с Windows на macOS или наоборот, помнит, какую путаницу вызывали новые клавиши и интерфейс в первые недели. Но в случае с Uncom OS мы стараемся сделать этот переход более плавным для пользователей. В системе учитываются привычные для пользователя паттерны поведения и предоставляется возможность настраивать знакомые «горячие» клавиши под каждую конкретную задачу.

Команда Uncom OS работает над тем, чтобы пользовательский опыт был интуитивно понятным, чтобы пользователи могли легко найти нужные функции без лишних подсказок или сложных инструкций. Мы открыто берем лучшие практики из других операционных систем, так что пользователи, привыкшие к «яблочной» технике, будут рады обнаружить знакомые жесты и функции, такие как свайпы между приложениями или рабочими столами.

Необязательно быть опытным программистом, чтобы начать использовать Uncom OS. Специалисты компании настроили систему таким образом, чтобы она была доступна каждому — от ребенка до пенсионера, от учителя до предпринимателя. И при этом она останется красивой и удобной. Для нас важна не только функциональность, но и эстетика.

Энергосбережение и повышение производительности устройства

ОС бережно относимся к ресурсам «железа» и потреблению энергии. Во многих случаях пользователь заметит, что все как будто стало работать чуть быстрее и лучше. Заряд аккумулятора при этом расходуется дольше. Это на самом деле так. А если учесть понятный интерфейс с привычными иконками и программами, в которых не нужно заново разбираться, производительнее становится и сам человек.

Офисные пакеты Windows на Uncom OS

В системе добавили специальную систему совместимости, которая позволяет устанавливать и полноценно использовать программы, выпущенные для Windows. Либо можно воспользоваться аналогами, разработанными специально под Linux.

Например, офисными приложениями LibreOffice (свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяет работать с таблицами, презентациями и документами, включая docx), «Р7-Офис» (также поддерживает разные типы файлов, включая docx), универсальный китайский WPS Office, российский «Мой офис» и так далее.

Игры на отечественном ПО

Игры – важное направление для ОС. Steam из нашего магазина (в котором, к слову, 60 000 различных приложений, большинство из них – бесплатные) и их система совместимости позволит запустить большинство популярных игр, которые есть в библиотеке Steam и были разработаны только для Windows. Все они будут работать без потери производительности.

Снести оригинальную ОС на Mac и поставить Uncom OS. Или все же не стоит?

Этого делать не стоит. Для такого серьезного шага нужен профессионал, поскольку в случае с Mac могут возникнуть проблемы с драйверами для конкретных компонентов, которые есть в конкретном ноутбуке. И датчик отпечатка пальца или тачбар, например, после установки стороннего ПО работать не будут или будут работать некорректно.

В Uncom OS основное стремление дать пользовательский опыт, сопоставимый с использованием «Макбука» на альтернативных устройствах. Но «сносить» оригинальную ОС непосредственно на «Маке» не советуем никому.

Пользовательский опыт на Uncom OS

Обращаясь в нашу службу техподдержки, пользователи вносят свой вклад в разработку. Именно поэтому мы искренне рады запросам. Например, нам написал человек, который использует маленький ноутбук, у него на клавиатуре нет клавиши PrintScreen. Тогда мы добавили меню «горячих» клавиш на «alt+пробел», где можно выбрать:

1 – сделать снимок текущего окна

2 – запустить интерактивный выбор формата.

Получилось даже еще удобнее, чем обычный PrintScreen. Человек нажимает «alt+пробел+enter» – и у себя в кэше и в папке «PrintScreen» получает снимок активного окна, он может сразу через «ctrl+v» вставить его в мессенджер или в документ. Или может сделать снимок произвольной область и записать видео, – «alt+пробел+вниз+enter».

Другая история. Видео пишется в формате webm – отличный, качественный формат, позволяющий при малом размере файла передавать картинку высокого разрешения. Android его прочитать может, iPhone – нет. В Uncom OS добавили конвертер: щелкаете правой кнопкой мыши по файлу webm, в меню появляется пункт «конвертировать для Telegram», и файл будет преобразован в формат mp4.

Ну или самое простое, но значимое – возможность переключать язык любым сочетанием клавиш «shift+alt»: слева, справа, в любом порядке. Для Linux последовательность важна, но нагружать этим обычных пользователей неправильно.