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Эмулятор PlayStation и SEGA для iPhone появится в App Store

Разработчики популярного эмулятора Provenance анонсировали появление приложения в App Store. Прежде доступ к эмулятору был возможен только на взломанных iPhone через магазин AltStore.

Появление Provenance в официальном магазине приложений Apple позволит пользователям iPhone и Apple TV запускать игры для ретро-консолей, включая первую Sony PlayStation, GameCube, Wii, SEGA Genesis, Atari 2600 и другие.

Руководитель проекта Джозеф Маттиелло подтвердил, что работа по интеграции Provenance в App Store ведётся активно, хотя точные сроки запуска пока не определены.

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Источник:
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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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