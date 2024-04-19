Эмулятор PlayStation и SEGA для iPhone появится в App Store

Разработчики популярного эмулятора Provenance анонсировали появление приложения в App Store. Прежде доступ к эмулятору был возможен только на взломанных iPhone через магазин AltStore.

Появление Provenance в официальном магазине приложений Apple позволит пользователям iPhone и Apple TV запускать игры для ретро-консолей, включая первую Sony PlayStation, GameCube, Wii, SEGA Genesis, Atari 2600 и другие.

Руководитель проекта Джозеф Маттиелло подтвердил, что работа по интеграции Provenance в App Store ведётся активно, хотя точные сроки запуска пока не определены.