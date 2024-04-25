В Telegram появились рекомендации каналов в поиске

25 апреля Telegram получил очередное обновление, которое привнесло в мессенджер более 15 нововведений, в том числе рекомендованные каналы.

В меню поиска теперь есть вкладка «Каналы», где отображаются все подписки пользователя и предложения похожих каналов. Эти рекомендации формируются на основе интересов пользователя.

Среди других нововведений — показ аватара возле никнейма автора при пересылке, а также обновление интерфейса удаления сообщений, которое теперь позволяет администраторам групп управлять несколькими пользователями одновременно. Раздел «Недавние действия» в группах тоже усовершенствовали, в частности, добавили новый фильтр и улучшили отображение удаленных сообщений.

Пользователи теперь могут устанавливать бессрочную длительность показа своего местоположения своим собеседникам, а также использовать пользовательские эмодзи в опросах, если оформлена подписка Telegram Premium. В темах появилась функция быстрого перехода к следующей непрочитанной теме, а режим скрытого просмотра историй активируется прямо с главного экрана.

Помимо этого, появились раздел «Мой профиль», где можно посмотреть, как профиль выглядит для других пользователей, а также возможность указать свой день рождения в настройках конфиденциальности. Создатели каналов теперь могут добавить их на страницу профиля, а владельцы коллекционных адресов привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram.