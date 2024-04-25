ByteDance может продать бизнес TikTok в США, но с одним условием

ByteDance рассматривает возможность продажи своего американского бизнеса TikTok без использования рекомендательных алгоритмов, сообщает The Information со ссылкой на источники.

Компания изучает варианты продажи контрольного пакета акций TikTok в США, сохраняя при этом миноритарную долю до 20%. Однако пока ByteDance не обсуждала сделку с потенциальными покупателями, отмечает издание.

Руководство ByteDance рассматривает блокировку TikTok в США как крайнюю меру, поскольку это создаст негативный прецедент для других китайских технологических компаний, желающих работать на американском рынке.

24 апреля 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект, согласно которому ByteDance должна либо продать TikTok, либо заблокировать его работу в течение девяти месяцев. Компания планирует оспорить это решение в суде.

WSJ ранее сообщал об интересе бывшего главы Activision Blizzard Бобби Котика к покупке TikTok. Он якобы обсуждал эту идею с потенциальными партнёрами, включая главу OpenAI Сэма Альтмана и бывшего главу Минфина США Стивена Мнучина.