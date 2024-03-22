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Свершилось: «Блокнот» в Windows 11 получит две долгожданные функции из Word

Microsoft продолжает добавлять новые функции в «Блокнот» на Windows 11. В настоящее время тестирование проходят два новых инструмента – проверка орфографии и автозамена.

Функционал проверки орфографии работает аналогично представленному в Microsoft Word и браузере Microsoft Edge, автоматически выделяя ошибки в словах красным подчеркиванием. Чтобы посмотреть варианты исправления можно использовать контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.

Пользователям предоставлена возможность отключения этого функционала и выбора форматов документов, которые будут проверяться и корректироваться.

Обновленный «Блокнот» с новыми возможностями будет доступен начиная с версии 11.2402.18.0.

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Источник:
The Verge
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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Валерий

2024 год, МикроМягкие только сейчас додумались до подчеркивания ошибок 🤣

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