Лучшие видеоигры про космос и в космосе

Космос — это не случайно одна из основных тем для видеоигр. Богатство возможностей, которые предоставляет этот сеттинг, подготовило почву для потрясающих игровых историй: о смелых исследованиях космоса, эпичных межгалактических боях и загадочных происшествиях с других планет. В преддверии Дня космонавтики The GEEK совместно с экспертами сети магазинов техники и электроники restore: подготовили список из 10 космических видеоигр, признанных лучшими в своих жанрах.

Mass Effect 2

Mass Effect — космическая ролевая игра, которая получила высочайшие оценки от критиков и игроков. Оригинальная трилогия и особенно вторая часть признаны шедеврами в своем жанре. Вселенная игры представлена множеством разнообразных кораблей, станций и миров, каждый из которых имеет свой уникальный стиль.

Серия игр рассказывает историю командора Шепарда, члена специальной космической организации под названием «Нормандия». Во второй части организация Cerberus дает Шепарду задание собрать команду элитных бойцов для борьбы с загадочной угрозой, известной как Жнецы. Геймплей сочетает в себе элементы и ролевой игры, и шутера от третьего лица. А подбор участников команды, каждый из которых обладает своим уникальным характером и чувством юмора, оказывает влияние на развитие сюжета в игре, также как и сложная система диалогов и принятия решений. В период между захватывающими миссиями игроки с нетерпением ждут возвращения на базу «Нормандии», чтобы пообщаться с членами команды и узнать о развитии сюжета и квестах, которые предстоит выполнить далее.

Платформы: PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X

No Man’s Sky

No Man’s Sky предлагает иммерсивный опыт исследования космоса. Это игра в жанре научно-фантастической «песочницы» — это значит, что она предоставляет огромный открытый мир для исследования и полную свободу действий в выполнении заданий. Благодаря недавним крупным обновлениям, делающим игру еще более глубокой, можно открывать для себя миллиарды планет, звездных систем и галактик. Весь мир сгенерирован компьютерными алгоритмами, поэтому каждая планета уникальна по своему ландшафту, климату, флоре и фауне.

Кроме того, в игру добавлен многопользовательский режим, и теперь строить колонии и пытаться выжить на просторах галактики можно с друзьями или второй половинкой. Постоянно растущее активное сообщество игроков показывает, насколько велика любовь к игре — она действительно стала одним из лучших симуляторов для любителей космоса.

Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, Nintendo Switch

Elite Dangerous

Elite: Dangerous — еще один амбициозный симулятор космического мира, а именно Млечного пути, состоящего из более чем 400 миллиардов звездных систем, открытых для исследования. Разработчики вручают игроку корабль, запускают двигатель и предлагают зарабатывать на жизнь так, как нравится, в галактике, полной других игроков: это может быть торговля, добыча полезных ископаемых, исследования или воздушные бои. Игру нельзя назвать полноценным симулятором управления кораблем, однако, по отзывам игроков, она воплощает в жизнь фантазии о космических путешествиях. Приборная панель мигает разноцветными огнями, а огромные масштабы мира предвещают долгий полет — остается только расслабиться и наслаждаться великолепными видами в иллюминаторе.

Платформы: PlayStation 4, PC, Xbox One, GeForce Now, Mac OS

Alien: Isolation

«Чужой» — одна из самых стильных космических франшиз. В игре Alien: Isolation, напряженном и волнующем хорроре, воплощена ключевая идея фильмов: опасный и безличный космос запирает главных героев в замкнутых пространствах с инопланетными угрозами.

Основное место действия игры — полуразрушенная космическая станция с громоздкими ретро-футуристическими устройствами. На станцию прибывает Аманда Рипли, дочь Эллен, которая надеется узнать правду о судьбе своей матери. Однако станция охвачена хаосом, и ее обитатели борются за выживание против ксеноморфа, которого невозможно победить. Придется использовать все свои навыки, различные инструменты и временные укрытия, чтобы спрятаться от леденящей кровь угрозы. Звуковое сопровождение, атмосферная музыка и качественная графика помогут любителям острых ощущений погрузиться в атмосферу игры.

Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, OS X, Linux, iOS, Android

Star Wars Jedi: Survivor

«Звездные войны» — фантастическая франшиза, завоевавшая сердца огромного количества людей по всему миру. Игра в жанре приключенческого боевика Star Wars Jedi: Survivor взяла в себя все, что фанатам нравится в фильмах, и подарила возможность стать героем любимой вселенной.

Действие игры происходит в том же временном промежутке, что и сериал «Оби-Ван Кеноби», и рассказывает историю рыцаря-джедая Кэла Кестиса. Он присоединяется к Сопротивлению после уничтожения голокрона джедаев — артефакта, содержащего знания о Силе. Как это обычно бывает во вселенной «Звездных войн», игроков ждет сложная история о выживании и предательстве и философское размышление о борьбе Света и Тьмы.

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Prey

Действие игры Prey происходит гораздо ближе к дому, чем во многих других космических играх: на станции Талос-1, которая вращается вокруг Луны. Тем не менее, у этой игры на стыке экшна и хоррора традиционный для жанра сюжет: главный герой Морган Ю должен противостоять инопланетной угрозе и разгадать тайны пугающих экспериментов.

Игровые критики высоко оценили необычные решения геймплея. Инопланетные существа на «Талос-1» обладают способностью к метаморфозам, что делает их непредсказуемыми и опасными. А еще игрок часто встает перед непростым моральным выбором, который имеет значимые последствия для истории и окружающих персонажей.

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, PC

Super Mario Galaxy 2

Казалось бы, франшиза Марио никак не ассоциируется с научной фантастикой, однако в Super Mario Galaxy 2, чтобы вновь спасти принцессу Пич и сразиться с королем Боузером, главному герою предстоит отправиться к звездам. Космический сеттинг намеренно создан нереалистичным — но таким очаровательным и уютным!

Игроки исследуют разнообразные галактики, каждая из которых имеет свои характеристики и механики геймплея. В каждой галактике найдется множество уровней и заданий. Новые возможности, эпичные схватки, яркая 3D-графика и крутые эффекты позволили игре моментально завоевать популярность.

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Платформа: Wii

FTL: Faster Than Light

Интеллектуальная стратегия FTL: Faster Than Light уже целое десятилетие считается одной из лучших инди-игр. Игрок управляет кораблем в необычном ракурсе: с видом сверху. Цель игры — достичь дружественной территории, перемещаясь между различными галактиками, где может встретиться что угодно: вражеские корабли, пираты, хитрые торговцы и космические бури. Каждое решение непростое, и каждая победа имеет свою цену. Галактики генерируются случайным образом, поэтому разнообразие событий и уникальный игровой опыт гарантированы.

Платформы: iOS, Linux, PC, GeForce Now, Mac OS

Among Us

Among Us — это игра в режиме многопользовательской онлайн-партии: в нее нужно играть группой из 4–10 человек. Один или несколько членов экипажа космического корабля являются «предателями», также известными как «impostors». Цель экипажа — изгнать «предателей», а цель «предателей» — саботировать работу корабля, используя дискуссии и манипуляции. Похоже на знакомую многим по домашним играм «мафию», только в космосе.

Игра получила огромную популярность, потому что она легкая, динамичная и привлекает социальным аспектом: весело и сразиться с друзьями и помериться силами со случайным противником из любой точки мира. Всё это — в ярком 2D-мире космоса с забавными персонажами, образы которых уже стали культовыми.

Платформы: Android, iOS, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Серия «Космические рейнджеры»

«Космические рейнджеры» были разработаны российской студией Katauri Interactive еще в 2002 году, а в 2004 году вышел еще более успешный сиквел, у которого есть HD-римейк. Те, кто начал играть в серию в детстве, вспоминают ее с теплотой и восхищением и испытывают приятное чувство ностальгии.

Это симулятор жизни в мире будущего, который предоставляет игроку свободу действий. В «Космических рейнджерах» сочетаются элементы ролевой игры и аркады, тактическая составляющая и текстовые квесты, каждый из которых органично вписан в игровой процесс. Визуальный стиль, хотя и отражает технические ограничения того времени, радует глаз яркими красками и вполне передает атмосферу космического приключения, а корабли, планеты и станции прорисованы с трогательным вниманием к деталям.

Платформы: Android, PC