Яндекс доставит конструкторы LEGO из Мира Кубиков за час

На Яндекс Маркете, в Деливери и Еде можно заказать конструкторы из «Мира кубиков» с доставкой за час в тот же день. Услуга доступна во всех магазинах торговой сети, расположенных в 20 городах России.

Ассортимент «Мира кубиков» насчитывает около 1000 товаров, включая конструкторы для разных возрастов, аксессуары, тематические книги и журналы, игрушечные бластеры, рюкзаки, канцтовары и многое другое. В ассортименте представлены товары от более чем 20 брендов, включая LEGO, Brick Labs, LOZ, Jaki и Decool.

Услугу доставки можно выбрать при заказе продуктов, электроники, косметики, товаров для дома и ремонта.