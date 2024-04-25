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Яндекс доставит конструкторы LEGO из Мира Кубиков за час

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Валентин Снежин сегодня в 17:06

На Яндекс Маркете, в Деливери и Еде можно заказать конструкторы из «Мира кубиков» с доставкой за час в тот же день. Услуга доступна во всех магазинах торговой сети, расположенных в 20 городах России.

Lego Яндекс Мир Кубиков

Ассортимент «Мира кубиков» насчитывает около 1000 товаров, включая конструкторы для разных возрастов, аксессуары, тематические книги и журналы, игрушечные бластеры, рюкзаки, канцтовары и многое другое. В ассортименте представлены товары от более чем 20 брендов, включая LEGO, Brick Labs, LOZ, Jaki и Decool.

Услугу доставки можно выбрать при заказе продуктов, электроники, косметики, товаров для дома и ремонта.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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