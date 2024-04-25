Новые смартфоны HUAWEI умеют «раздевать» людей на фото

18 апреля в Китае состоялась презентация новой линейки флагманских смартфонов HUAWEI Pura 70. Новые устройства выделяются не только характеристиками, но и ИИ-функциями, одна из которых позволяет удалять объекты с фотографий.

Пользователи обнаружили необычное применение этой функции — возможность «раздевать» людей на фото. В частности, с помощью «умного» ластика можно удалять верхнюю часть одежды на изображениях, частично оголяя грудь людей.

В китайских социальных сетях быстро распространились видео, демонстрирующие результат. Основная задача ИИ-инструмента — удалять ненужные объекты, такие как случайно попавшие в кадр люди, но такое применение оказалось неожиданным для всех.

HUAWEI быстро отреагировала на ситуацию, выпустив обновление для операционной системы HarmonyOS, которое устраняет этот баг. Теперь, при попытке удалить часть одежды с фото, пользователи получают уведомление о невозможности выполнить данную операцию.