Флагман vivo X100s получит дизайн в стиле iPhone 15 Pro: опубликованы живые фото

Компания vivo готовится представить улучшенные версии смартфонов линейки X100 – X100s. В сети появились живые фотографии, которые демонстрируют дизайн vivo X100s.

Смартфон получил плоскую раму с матовым покрытием, плоский экран, заднюю крышку с легким 2.5D-скруглением и расцветку, которая напоминает Natural Titanium. В целом в дизайне vivo X100s и iPhone 15 Pro много сходств, правда китайский смартфон оказался тоньше своего конкурента: 7,89 мм против 8,3 мм.

Основная камера смартфона украшена рифленым кольцом. При этом, по данным источников, все сенсоры в блоке камер останутся прежними, а в качестве процессора будет использоваться разогнанный MediaTek Dimensity 9300+.

Что касается цветов, то пользователям предложат титановую, белую, черную и голубую расцветки. По слухам, в мае vivo анонсирует целую линейку s-смартфонов: X100s, X100s Pro и X100s Ultra.