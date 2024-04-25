Реставрирующую старые фотографии нейросеть представили в России

В преддверии 9 мая Mail.ru открыла доступ к нейросети, которая позволяет бесплатно отреставрировать старые фотографии. В частности, ИИ способен восстановить цвета, а также утерянные или поврежденные элементы на снимках.

Сервис не ограничивает количество фотографий, которые пользователи могут обработать, предоставляя полный доступ к функциям нейросети.

Как рассказали в VK, нейросеть была обучена на основе фотографий и видео, доступных в открытом доступе, что позволяет с большей точностью воссоздавать детали и добавлять цвета, максимально приближенные к реальности.