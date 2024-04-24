Как убрать рекламу в Windows 11 из меню «Пуск»

Microsoft начала распространять обновление KB5036980 для Windows 11, в результате которого в «Пуск» добавилась реклама приложений из Microsoft Store. Такие рекламные объявления отображаются в разделе «Рекомендованное», где также находятся недавно установленные программы.

Как сообщили в Microsoft, в разделе появляются приложения от ограниченного числа избранных разработчиков. К счастью, пользователи могут легко скрыть эти рекламные объявления.

Отключить рекламу в Windows 11 в меню «Пуска»

Для отключения рекламы в Windows 11 был добавлен специальный переключатель. Чтобы его найти необходимо:

Перейти в раздел «Персонализация» > «Пуск» Отключить опцию «Показывать рекомендации»

Кроме того, пользователи могут вручную удалять рекламные приложения из меню «Пуск», щелкнув правой кнопкой мыши по приложению и выбрав опцию «Убрать из списка».