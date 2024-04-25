Прощай, «водопад»: инсайдер раскрыл важные подробности о флагмане OnePlus 13

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о предстоящем флагмане OnePlus 13. По его информации, устройство получит кардинально новый дизайн и будет оснащено 6,8-дюймовым слегка изогнутым дисплеем с LTPO-матрицей и 2K разрешением.

Также смартфон получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и перископическую телекамеру с оптическим зумом. OnePlus 13 станет одним из первых устройств на новейшем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4, уточнил информатор.

Ожидается, что новинку представят не раньше конца осени или начала зимы.