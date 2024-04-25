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Авито: iPhone в России подешевели на 7%

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:23

В первом квартале 2024 года на российском рынке смартфонов произошли изменения: iPhone подешевели на 7%. Согласно данным, полученным на платформе Авито, продажи новых смартфонов выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена нового смартфона на Авито составила 50 400 рублей, а подержанного — 22 200 рублей. Лидерами продаж среди новых смартфонов стали Apple (64%), Samsung (11%), Xiaomi (10%), Realme (3%) и Infinix (2%).

По итогам квартала продажи смартфонов TECNO выросли более чем в 2 раза, и бренд поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге по доле продаж.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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