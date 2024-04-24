CMF by Nothing готовит к выходу первый бюджетный смартфон: представлен концепт

CMF, суббренд компании Nothing, вероятно, готовит к выходу свой первый бюджетный смартфон. Об этом свидетельствуют свежие данные на сайте Бюро индийских стандартов (BIS).

Некоторое время назад в сеть утекла информация о том, что Nothing готовит некое устройство с модельным номером А015. Это породило слухи о разработке долгожданного Nothing Phone (3) под кодовым названием «Тетрис». Однако предыдущие смартфоны компании, такие как оригинальный Phone (1) и Phone (2) имели номера моделей А063 и А065, что не соответствует новинке.

Спустя время, на сайте сертификации BIS появилось устройство с номером модели A015, которое принадлежит CMF. Однако остается вопрос, зачем, при наличии Phone (2a), Nothing выпускать еще один бюджетный телефон под суббрендом CMF. Но если информация все-таки подтвердится, то это, скорее всего, будет бюджетное устройство дешевле $300.

Интересно, что около месяца назад на Reddit аккаунт CMF опубликовал концепт первого смартфона бренда, который похож на iPhone 5c с одной задней камерой и закругленными краями.

В сообщении также были описаны некоторые характеристики, в частности процессор Snapdragon 7 Gen 1, 6,3-дюймовый дисплей FHD+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, класс защиты IP68, камера 24 МП и 2 года гарантии. При этом стоимость такого устройства составила бы 149 евро (~14900 рублей).