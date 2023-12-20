Что подарить на Новый год? Топ лучших подарков

Праздники приближаются, дедлайны «горят», а заснеженные пробки только усложняют ситуацию. Настало время решить, что подарить на Новый год родным и близким. Специально для вас, мы подготовили подборку подарков на любой вкус и в различных ценовых категориях.

Адвент-календари постепенно завоевали сердца людей на российском рынке и стали отличным вариантом подарка на любой праздник. Один из новогодних подарков – адвент по магической вселенной Гарри Поттера, выпущенный под официальной лицензией Warner Brothers.

Внутри 24 окошка, за которыми скрываются приятные подарки: наклейка, закладки, значок, носки, магнит, новогоднее украшение на ёлку, ластик, блок листиков для заметок, линейка, мяч-попрыгунчик, нашивка для одежды, брелок, попсокет, блокнот, подставка под кружку и многое другое. Открывать ячейки по очереди каждый день или все в один заход – решать уже вам.

Помимо Хогвартса 2023 доступны и другие календари по вселенной Гарри Поттера.

Цена: до 3000 рублей

Где купить: Wildberries

Беспроводные наушники Spark Air в дизайнерском оформлении подойдут в качестве подарка на Новый Год друзьям, близким и родственникам. Устройство привлекает внимание своим необычным внешним видом, гарантируя эффект «вау» у получателя.

Spark Air не только визуально привлекательны, но и обеспечивают качественный, чистый звук. В наушниках используется многослойная 13-мм диафрагма и адаптивная система шумоподавления. Они легкие – весят всего 3,5 грамма, а удобная форма позволяет носить их долгое время, даже во время интенсивных занятий спортом.

Цена: 3950 ₽

Где купить: Яндекс Маркет

SongBird-HQ с микрофонами – отличный выбор для веселых компаний, предпочитающих петь и развлекаться. Это не просто портативная колонка, а настоящий караоке-центр. В стильном корпусе скрыта действительно не маленькая мощность, это сабвуфер на 30 Вт и пара твитеров по 10 Вт, что суммарно составляет 50 Вт чистого и глубокого звучания. Колонка способна воспроизводить музыку как через Bluetooth, так и с помощью карты памяти. Но это не все её возможности, ведь в комплекте есть AUX провод для подключения к менее современным устройствам. А время автономной работы составляет около 8 часов.

В комплекте к колонке идут два микрофона, что позволяет проводить весёлые вечера в кругу друзей, поющих вместе, или заняться любимым хобби. При этом удобный кейс обеспечивает легкость для перемещения от вечеринки к вечеринке.

SongBird-HQ имеет не просто стильный дизайн и способна украсить любой интерьер, но ещё по стандарту IPX4 её корпус защищен не только от брызг воды, но и от брызг шампанского в новогоднюю ночь.

Цена: до 15 000 ₽

Где купить: OZON

Вертикальный пылесос Dreame U20 Cordless Stick Vacuum – отличный подарок к Новому году для всех, кто ценит чистоту и порядок в своем доме. Пылесос эффективно справляется с сухой уборкой и обладает светодиодной подсветкой, помогающей поддерживать чистоту даже в труднодоступных местах.

В комплекте идет настенное крепление, которое занимает минимум места и позволяет компактно хранить все аксессуары для Dreame U20.

Для семей с детьми или домашними питомцами Dreame U20 станет незаменимым помощником в борьбе с шерстью и мусором, обеспечивая уют и чистоту в доме. Кроме того, он сэкономит время, особенно после праздников, когда необходимо быстро убраться от хлопушек, мишуры и иголок с ёлок.

Цена: 28 000 17 956 ₽

Где купить: OZON

Портативный кинопроектор Wanbo T6R Max – это настоящий билет в мир кино, который заставит вас уютно устроиться на диване с чипсами мандаринами на все выходные. Он предлагает четкую картинку с разрешением 1080P, яркое изображение, качественный звук и тихую работу.

На новогодних каникулах традиционно можно насладиться пересмотром «Гарри Поттера» в компании семьи и друзей, получая новые впечатления от просмотра.

Wanbo Projector T6R Max – отличный подарок для любого киномана перед наступлением новогодних праздников. В обзоре, который мы подготовили специально для новогодних каникул, расскажем о всех особенностях и преимуществах этого проектора.

Цена: 32 388 26 990 ₽

Где купить: МегаМаркет

Флагманский смартфон HUAWEI P60 Pro — отличный выбор в качестве подарка к Новому году для всех, кто ценит высококачественные фотографии или увлекается созданием контента. Смартфон оборудован оптической стабилизацией изображения, обладает 100-кратным цифровым увеличением и регулируемой диафрагмой от f/1.4 до f/4.0, что делает его идеальным для съемки в различных условиях.

Красивый корпус сопровождается мраморным рисунком на задней панели, при этом каждый экземпляр уникален. Благодаря защите от воды и пыли, им можно пользоваться даже в душе.

HUAWEI P60 Pro может стать отличным подарком для друзей, родственников или всех, кто увлечен фотографией и передовыми технологиями.

Цена: 89 999 74 999 ₽

Где купить: М.Видео

Яндекс ТВ Станция – гибрид смарт-телевизора с разрешением 4K и Яндекс Станции. Управление происходит полностью управлять голосом, а использовать пульт можно только в случае крайней необходимости.

Интересно, что ТВ Станция будет понимать команды для Алисы, даже если экран устройства выключен. Можно узнавать погоду, управлять освещением, включать музыку и выполнять другие функции. Весь базовый функционал Яндекс Станции доступен непосредственно на телевизоре.

Яндекс ТВ Станция отличный новогодний подарок для родных или для тех, кто планирует провести новогодние каникулы играя на PS5 или Xbox.

Цена: от 38 397 ₽

Где купить: Яндекс Маркет

HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte (обзор) – отличный выбор в качестве подарка на Новый год для любителей книг и комиксов. Планшет выделяется своим матовым экраном с защитой зрения и великолепной цветопередачей, что делает его идеальным для чтения и просмотра контента.

С таким устройством можно комфортно наслаждаться чтением и просмотром контента без помех. Главное, что он легко заменяет электронную книгу, не требуя постоянного ношения с собой дополнительного устройства.

Цена: 32 999 29 999 ₽

Где купить: М.Видео

Что можно подарить на Новый 2024 год ещё:

Мягкая плюшевая игрушка капибара – 183 ₽ (Яндекс Маркет)

Набор кружек с двойным стеклом – 639 ₽ (OZON)

Новогодние носки Happy Socks – 1 114 ₽ (Яндекс Маркет)

Мягкий плед — 1 128 ₽ (Яндекс Маркет)

Елочная новогодняя игрушка Чебурашка – 1 386 ₽ (Яндекс Маркет)

Банка горячего шоколада Hausbrandt – 1 521 ₽ (Яндекс Маркет)

Набор дизайнерских свечей – 2 347 ₽ (OZON)

Свитшот Asia st 71 с Черепашками-ниндзя – от 5850 ₽ (Lamoda)

Необычный геймпад для Xbox Series X|S – от 7999 ₽ (М.Видео)

Вот и закончился наш лист идей для новогодних подарков! Надеемся, что вы отыскали что-то крутое для своих близких. Не забывайте, что самый ценный подарок – это ваше внимание и забота.

Пусть наступающий год принесет яркие эмоции и море незабываемых моментов! 🎉