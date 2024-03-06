Культовая трилогия игр S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях

6 марта GSC Game World объявила о выходе трилогии S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy на консолях Xbox. Сборник уже доступен, цена – $40 (~3600 рублей). Он включает в себя три игры: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Накануне японские магазины Biccamera, Neowing и Rakuten Books неожиданно открыли предзаказы на данный сборник для PlayStation 4. Старт продаж должен состояться 27 июня.

Выход трилогии связывают с предстоящим выходом долгожданного продолжения S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chernoby, который состоится 5 сентября.