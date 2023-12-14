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На Windows пропал звук. Простой способ его вернуть

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Валентин Снежин сегодня в 15:44

Многие пользователи Windows сталкиваются с проблемой отсутствия звука после обновления драйверов. Даже при видимой иконке в параметрах задач. Недавно я также столкнулся с подобной проблемой. Переустановка системы, сброс настроек и удаление устройств не устранили её. Однако решение оказалось гораздо проще.

На Windows пропал звук, как вернуть:

  1. Открываем “Параметры”;
  2. Переходим в Система > Звук;
  3. Тут выбираем “Динамики”;
  4. Прокручиваем чуть ниже и видим два пункта “Улучшение звука” и “Пространственный звук”;
  5. Выключаем оба параметра и после этого, проверяем звук. Например, можно запустить YouTube.
На Windows пропал звук, как вернуть:
На Windows пропал звук, как вернуть:

Не работает микрофон в Windows:

Действия аналогичные, как и с возращением звука.

  1. Открываем “Параметры”;
  2. Переходим в Система > Звук;
  3. Выбираем Ввод и наименование микрофона;
  4. Прокручиваем вниз до пункта “Улучшение звука” и выключаем параметр.

Стоит отметить, что это лишь один из методов восстановления звука после обновления драйверов. На гибридном ноутбуке HUAWEI MateBook E Go наш главный редактор столкнулся с подобной проблемой, и техническая поддержка советовала обратиться в сервисный центр. Однако описанный выше метод помог вернуть в работу встроенные динамики и микрофоны.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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