На Windows пропал звук. Простой способ его вернуть

Многие пользователи Windows сталкиваются с проблемой отсутствия звука после обновления драйверов. Даже при видимой иконке в параметрах задач. Недавно я также столкнулся с подобной проблемой. Переустановка системы, сброс настроек и удаление устройств не устранили её. Однако решение оказалось гораздо проще.

На Windows пропал звук, как вернуть:

Открываем “Параметры”; Переходим в Система > Звук; Тут выбираем “Динамики”; Прокручиваем чуть ниже и видим два пункта “Улучшение звука” и “Пространственный звук”; Выключаем оба параметра и после этого, проверяем звук. Например, можно запустить YouTube.

Не работает микрофон в Windows:

Действия аналогичные, как и с возращением звука.

Открываем “Параметры”; Переходим в Система > Звук; Выбираем Ввод и наименование микрофона; Прокручиваем вниз до пункта “Улучшение звука” и выключаем параметр.

Стоит отметить, что это лишь один из методов восстановления звука после обновления драйверов. На гибридном ноутбуке HUAWEI MateBook E Go наш главный редактор столкнулся с подобной проблемой, и техническая поддержка советовала обратиться в сервисный центр. Однако описанный выше метод помог вернуть в работу встроенные динамики и микрофоны.