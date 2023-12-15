10 красивых зимних обоев для смартфона

Зима наступила, а это значит, что настало идеальное время для того, чтобы обновить обои на своём устройстве. Подготовили для вас зимние обои на смартфон, которые добавят немного новогоднего настроения в повседневную жизнь.
Пушистые снежинки, сверкающие льдинки и яркие новогодние огоньки — все эти обои наполнят ваш экран атмосферой праздника и радости. Сделайте ваше устройство не только стильным, но и праздничным с нашей коллекцией зимних обоев.
Как скачать зимние обои на смартфон?
- Под каждым изображением есть ссылка на Яндекс Диск
- Нажмите на ссылку
- В новом окне нажмите три точки и выберите «Скачать» или «Открыть оригинал» (сохраните на устройство)
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
5
Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
6
Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
7
Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
8
Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
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Загрузить обои на телефон (зима) по ссылке
Посмотреть все зимние обои на смартфон можно в общем архиве. Там же там оставили бонусное изображение.
Если хочется тепла и солнца, то обязательно посмотрите подборку из 10 минималистичных обоев на каждый день.