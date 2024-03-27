Во что играть на Mac: 10 лучших видеоигр

Не расстаетесь со своим любимым MacBook ни в офисе, ни дома? Наверняка после напряженного рабочего дня, в путешествии или в выходной, вам хочется на пару часов отключиться от реальности и поиграть в какую-нибудь видеоигру: пострелять в зомби, решить головоломку или просто окунуться в другой, вымышленный мир. Но какие игры на мак можно скачать, чтобы она и запускалась на MacBook, и по-настоящему увлекала?

Совместно с экспертами сети магазинов техники и электроники restore: мы сделали подборку 10 видеоигр в разных жанрах и для любого настроения: приключенческие, спортивные, платформеры, стратегии и головоломки. Все эти игры объединяет совместимость с macOS и статус лучших в своем жанре по мнению игроков и критиков.

Внимание: в зависимости от поколения MacBook, технические характеристики могут различаться. Перед загрузкой игры на macOS следует проверить, соответствует ли системным требованиям ваше устройство.

Baldur’s Gate 3

Жанр: RPG (ролевая игра)

Играть, чтобы: погружаться в магический мир и его правила, находить любовь и участвовать в сражениях.

Baldur’s Gate 3 — долгожданное продолжение серии, основанной на знаменитой настольной игре Dungeons & Dragons. Это фэнтези во всем его разнообразии: эльфы-вампиры, маги, жрецы и рыцари, у каждого из которых своя личность, история и мотивы поведения.

Оригинальные игры Baldur’s Gate были запущены почти 25 лет назад и стали классикой жанра, но фанаты серии уже соскучились по новым персонажам и сюжетам.

Недавно вышедший Baldur’s Gate 3 не разочаровал и стал событием года в мире видеоигр: критики высоко оценили геймплей, новый контент и свободу действий для игроков.

Resident Evil: Village

Жанр: survival horror (игра на выживание)

Играть, чтобы: исследовать пугающие локации и бороться с потусторонними силами.

Игры из серии Resident Evil редко адаптируют под Mac, поэтому релиз очередной игры — мистического хоррора Village — стал приятным сюрпризом для обладателей макбуков.

Нас погружают в предысторию: три года назад Итан Уинтерс и его жена Миа с помощью оперативника Криса Редфилда сбежали из ловушки семьи мутантов, заразившихся загадочной черной плесенью. Но мирная жизнь продолжается недолго: Редфилд внезапно возвращается и похищает их маленькую дочь Роуз.

Играя за Итана, мы должны будем найти след и выяснить, что происходит. Готовьтесь бродить по темному лесу, заброшенной деревушке и старому замку — и периодически неистово сражаться с мутантами.

Diablo III

Жанр: Action/RPG (боевик/ролевая игра)

Играть, чтобы: хорошенько ударить по темным силам.

Классическая серия Diablo не нуждается в представлении: если у вас есть хотя бы минимальный интерес к битвам на мечах и магии — рекомендуем. Последняя на текущий момент часть — Diablo IV — под Mac пока не адаптирована, но можно сыграть в третью.

Мы традиционно сражаемся со злом в атмосфере темного фэнтези и можем выбирать из 5 классов персонажей: колдуны, варвары, чародеи, монахи и охотники на демонов.

Рецепт шикарного вечера: захватывающие бои и впечатляющая 3D-графика.

Football Manager 2024

Жанр: спортивный симулятор

Играть, чтобы: попробовать себя в роли футбольного тренера и управлять командой из реальных игроков.

Не так много спортивных игр доступно на Mac, однако разработчики симулятора Football Manager уже давно заботятся о пользователях техники Apple. Последний на данный момент выпуск игры 2024 года не стал исключением: совместимая с macOS версия вышла одновременно с играми для консолей и Windows, а также версия «‎Touch» доступна на iPhone, iPad и Apple TV.

Основные нововведения включают, например, новый режим «‎Реальный мир»: футболисты в симуляторе переходят в новые клубы в те же даты, что и их прототипы в реальной жизни. В игру добавлена J-Лига: 60 сильнейших японских команд.

Также в новой серии представлены управляемые искусственным интеллектом «‎посредники», которых можно нанимать, чтобы улаживать вопросы трансфера. Все остальные аспекты футбольного менеджмента по-прежнему на месте: рейтинги, статистика, тактика, бешеный азарт.

Civilization VI

Жанр: стратегия

Играть, чтобы: погружаться в глубокую и увлекательную многочасовую задачу по развитию своей цивилизации; лучше узнавать историю.

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Шестая часть знаменитой игры Civilization вышла в 2016 году и считается поворотной точкой в мире стратегических игр. Основная формула серии осталась неизменна: мы начинаем с группы пещерных людей и, двигаясь от античных времен до современности, создаем цивилизацию, которая будет править миром.

В Civilization VI, в отличие от ранних частей, эта задача сводится не только к построению большой армии: теперь для успеха учитывается влияние политических, религиозных и культурных факторов.

Braid

Жанр: платформер-головоломка

Играть, чтобы: снять напряжение и окунуться в атмосферу игр на денди.

Соскучились по духу старых-добрых платформеров на приставках из 90-х, вроде Марио и Donkey Kong? Хочется отдохнуть от сверхреалистичной графики и сложных сюжетов, просто отключить мозг и расслабиться за остроумной игрушкой? Есть отличный вариант: Braid.

В начале может показаться, что геймплей самый обычный: прыгай на головы монстрам да собирай кусочки пазла. Но потом нам представляют ключевую опцию: возможность разворачивать время (да-да, где-то это возможно!) — и подкидывают нестандартные задачки в пространстве и времени. И все это в крсивых локациях и с отличным саундтреком.

Disco Elysium

Жанр: ролевая игра

Играть, чтобы: исследовать уникальный мир игры и создать свою собственную историю.

Версия Disco Elysium для Mac вышла в 2020 году и покорила сердца игроков оригинальностью геймплея, диалогами и графикой в духе масляной живописи.

Фишка этой ролевой игры в том, что вместо ожидаемого средневекового или футуристического сеттинга нас забрасывают в современный вымышленный город, где в роли детектива нужно раскрыть преступление и восстановить детали о себе и окружающем мире — и это иммерсивный процесс со множеством вариантов развязки.

Обратите внимание: из-за жестких сюжетных поворотов и лексики игра не подходит для детей.

Papers, Please

Жанр: авторская головоломка

Играть, чтобы: получить незабываемый опыт, не укладывающийся в рамки игровых жанров.

Для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое: культовая головоломка с незабываемым аскетичным дизайном. Вам предстоит стать работником таможни в вымышленной авторитарной стране Арстоцка. Задача: справиться с потоком желающих въехать в страну в условиях ежедневно меняющихся вводных данных, разворачивающихся сквозных сюжетов и своих собственных интересов.

Кто-то будет подсовывать фальшивые документы, кто-то умолять, а кто-то угрожать. У вас есть четко нормированный рабочий график (редкость в современном мире), зарплата по результатам работы и большая семья, которую надо содержать. Как принимать решения: сердцем, головой или на скорость? Придется находить баланс.

Life Is Strange

Жанр: приключения, FMV (интерактивное кино)

Играть, чтобы: бродить по атмосферным локациям и разговаривать с интересными персонажами.

Жизнь — действительно странная штука. Приключенческая игра от французских разработчиков с видом от третьего лица начинается как обычная история о девочке-подростке Макс и ее повседневных заботах. Но, гуляя по школьным коридорам, Макс становится свидетелем странных событий и обнаруживает способность управлять временем — и это придает игре новую глубину.

Чтобы спасти подругу, ей нужно отправиться в сонный городок Аркадия и раскрыть его темные тайны, разговаривая с незнакомцами, выбирая варианты действий и отматывая время назад.

В игре пять отдельных эпизодов и притягательная, слегка мрачная атмосфера подростковых сериалов вроде «‎Баффи». Важно: эксперты рекомендуют играть не с помощью мыши, а подключив контроллер.

Hearthstone

Жанр: коллекционная карточная онлайн-игра

Играть, чтобы: отключаться от реальности и разгружать мозг за игрой, собирать свою уникальную коллекцию карт

Hearthstone — популярная карточная игра по мотивам вселенной Warcraft с понятными правилами и увлекательными режимами. Как и во многих онлайн-играх, базовая версия бесплатна, но разнообразные комплекты карт можно покупать за реальные деньги. Однако, даже если вы не хотите тратиться, будет интересно.

Игра запускается практически на любых гаджетах, включая все устройства на macOS и iOS, поэтому вы можете легко переключаться между ними, и в любой ситуации продолжать играть с одного и того же аккаунта.