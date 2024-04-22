Старые флагманы Xiaomi Mi 10 начали обновляться до HyperOS

Xiaomi приступила в обновлению своих флагманских смартфонов 2022 года до прошивки HyperOS. Оболочка использует движок собственной разработки для быстрой интеграции устройств разных категорий в единую экосистему бренда.

Вес прошивки составляет около 4 ГБ и уже доступна для китайских версий смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Однако есть небольшой минус. Дело в том, что HyperOS 1.0 базируется на Android 13, а не Android 14, как у более современных устройств Xiaomi, Redmi и Poco.

Основные изменения касаются экосистемных возможностей обновления, без значительных нововведений. Глобальные версии Mi 10 получат обновление позднее.