Вышло апрельское обновление Алисы и умных устройств Яндекса

Умные устройства с Алисой сегодня получили очередное обновление, которое значительно расширяет функционал и возможности Станций.

Тексты песен на ТВ Станциях

Теперь на ТВ Станциях можно открывать тексты песен из Яндекс Музыки с помощью Алисы. Она откроет тексты песен не только российских, но и зарубежных исполнителей. Можно спеть, например, «На сиреневой луне» Леонида Агутина или «Hello» от Adele.

Согласно статистике, более 30% владельцев ТВ Станций используют их не только для просмотра телепередач, но и для прослушивания музыки.

Кнопка «Т» в музыкальном плеере даст понять, для каких треков доступен текст.

Новые спортивные каналы по подписке

Спортивных каналов с опциями Яндекс Плюса на ТВ Станциях стало больше. Теперь на ТВ Станции доступны «Матч Премьер» и «Матч! Футбол».

Персонализация утреннего шоу

Теперь пользователь может решать, каким будет ваше утреннее шоу. Например, можно выбрать, какой контент и в каком порядке будет воспроизводиться: подкасты на разные темы, прогноз погоды, конкретные навыки, музыкальные треки или новости из определённых источников.

Сделать это можно в приложении «Дом с Алисой»: Настройки → Контент → Шоу с Алисой.

Афиша мероприятий и новости

Анонсы интересных событий в городе будут отображаться на главном экране Станции Дуо Макс. Для этого нужно зайти в Настройки → Дисплей → Афиша и выбрать, какие мероприятия будут показываться в рекомендациях. Чтобы узнать о предстоящем событии больше, нужно нажать на кнопку «Подробнее», и Алиса покажет все детали во встроенном Браузере.

Если во время прослушивания нужно перейти к новой рубрике, достаточно сказать Алисе «Дальше» — и она тут же перейдёт к следующему блоку.

Радионяня для каждого в семье

Теперь каждый пользователь может включить режим радионяни на Яндекс Станции и получать звуки из детской прямо на телефон. Нужно только пригласить близких в свой Дом и указать, кто может включать режим радионяни.

Для этого нужно зайти в приложение «Дом с Алисой», перейдите в карточку нужной Станции → Радионяня.

Сообщения между Станциями

Когда нужно передать близким или друзьям что-то важное, можно отправлять сообщение прямо на умную колонку со своей Станции. Но сейчас, прежде чем начать читать текст, Алиса ещё и оповестит получателя, из какой именно комнаты или Дома пришло сообщение.

Звонки без постороннего шума

Улучшилось шумоподавление внешних шумов во время звонка. Сейчас функция доступна на Станции Миди, Станции Макс и Станции 2, поддержка других моделей появится позже.

Обновление уже доступно пользователям Станций с сегодняшнего дня.