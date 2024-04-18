Kingdom Come: Deliverance II официально анонсирована

Warhorse Studios официально анонсировала игру Kingdom Come: Deliverance II. Сиквел расскажет о приключениях Индржиха после событий первой части.

В Kingdom Come: Deliverance II игровой мир будет вдвое больше предыдущей части. Разработчики обещают более длинный сюжет, реалистичный экшен, а также расширенные возможности для развития персонажа. Игроки также смогут испытать новинки в арсенале, включая огнестрельное оружие и усовершенствованные арбалеты.

Kingdom Come: Deliverance II выйдет в 2024 году на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Страница игры уже появилась в Steam и EGS, но в России они недоступны.