Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне

Автор YouTube-канала «Glencarl Mendoza» опубликовал видео, на котором продемонстрировал игровой процесс Cyberpunk 2077 на игровом смартфоне Lenovo Legion Y70. «Под капотом» устройства процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Cyberpunk 2077 запустили на высокой графике в разрешении 1280×720 с помощью эмулятора Mobox Wow64 9.6. В итоге игра работает на Android-смартфоне в 15-20 FPS. Однако во время кат-сцен наблюдаются графические артефакты.

Хотя частота кадров остаётся невысокой, сильно мотивированные игроки могут пройти сюжетную линию, особенно если оптимизировать настройки графики для более плавного геймплея.

Ранее мы сообщали, что автор YouTube-канала «HT Play Games» запустил The Witcher 3: Wild Hunt на Android-смартфоне.