Что подарить на 23 февраля? 8 отличных подарков

23 февраля уже давно перестал быть исключительно профессиональным праздником, став общепризнанным днем для поздравлений всех мужчин.

Вне зависимости от возраста, для каждого мужчины следует выбирать достойные подарки. Наша подборка содержит варианты на любой вкус и доступные для различных бюджетов — и подходит для любых случаев жизни.

Настольные игры являются отличным подарком на 23 Февраля для тех, кто ценит время, проведенное в кругу друзей. «Fallout. Настольная игра» погружает от 1 до 4 игроков в атмосферу ядерного постапокалипсиса, предлагая им стать исследователями обширного открытого мира.

Участникам предстоит отправиться в увлекательное приключение по Пустоши, выполняя различные миссии, собирать ценные крышки от Нюка-Колы, приобретать опыт и улучшать свои умения, а также находить новое оборудование и союзников.

С самого начала игры основная цель заключается в выживании, однако по мере продвижения задачи станут все более сложными и масштабными, давая возможность оставить свой след в истории этого постапокалиптического мира.

Цена: 5 990 ₽

Для мужчины с бородой или усами, а также тех, кто не любит пользоваться бритвенными станками, идеальным подарком станет триммер. Хотя на первый взгляд может показаться, что выбрать подходящую модель легко, опытные пользователи подтвердят, что от триммера зависят не только качество стрижки, но и состояние волос и кожи.

Один из рекомендуемых вариантов — Philips OneBlade QP2724/10 RU. Высокоскоростная фреза (12 000 оборотов в минуту) гарантирует идеальную стрижку даже длинных волос. Комплект включает три насадки для щетины (1, 3, 5 мм), позволяющие подстригать бороду до желаемой длины. Такой подарок позволит мужчине экспериментировать со своим стилем, достигая идеального результата всего за несколько секунд.

Цена: 2850 рублей

Подарить на 23 февраля можно что-то практичное и полезное, что при этом будет приятным и удивительным. Один из вариантов — смартфон Infinix HOT 40. Этот аппарат отличается большим экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 ГЦ, что сделает его удобным для чтения и просмотра контента.

Кроме того, Infinix HOT 40 имеет отличную автономность, что может быть полезно в повседневной жизни. Звучание стерео и надежное качество связи также являются его преимуществами. При этом, он не только функционален, но и стильно выглядит, что добавит нотку элегантности в образ получателя подарка. А если он увлекается фотографией или играми, то Infinix HOT 40 обеспечит приятный опыт использования в этих сферах.

Цена: 14 499 рублей

Мужчина любит игры и предпочитает проводить время за компьютером? Тогда проводная гарнитура A4Tech Bloody G220 станет отличным выбором. Эти игровые наушники обладают удобными амбушюрами и легким металлическим корпусом. Гибкое регулируемое оголовье гарантирует комфортное использование даже при длительном ношении.

На наушниках расположен гибкий однонаправленный микрофон с функциями шумоподавления и защиты от ветра. В каждой из наушников установлен динамик диаметром 50 мм, обеспечивающий чистое звучание басов и минимизацию искажений.

Одной из особенностей модели является круговая многоцветная подсветка, добавляющая атмосферности игровому процессу.

Цена: 2499 рублей

Еще одним полезным аксессуаром и достойным подарком на 23 февраля является коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S. Этот аксессуар отличается продуманным дизайном с уникальным рисунком, который выделяет его среди других. Размеры коврика, 750 на 300 мм, обеспечивают достаточное пространство для свободного перемещения мыши без необходимости открывать руку с поверхности. Упаковка коврика в форме тубуса придает коврику презентабельный вид, делая такой подарок еще более приятным.

Цена: 1299 рублей

Для автолюбителя в качестве подарка на 23 февраля идеально подойдет беспроводной пылесос CYCLONE TURBO, который благодаря своему максимальному вакуумному давлению в 6 000 Па занимает лидирующие позиции среди автомобильных пылесосов по мощности.

Оснащенный технологией CYCLONE и двойным HEPA фильтром, этот пылесос эффективно улавливает грязь и мельчайшие частицы пыли до 0,3 микрон, сохраняя их в пылесборнике.

Модель комплектуется прозрачным пылесборником и пятью насадками для различных поверхностей. В комплект также входит специальная сумка, обеспечивающая удобную транспортировку и хранение пылесоса вместе с насадками.

Цена: 2392 рублей

Портативный аккумулятор станет отличным и универсальным выбором в качестве подарка на 23 февраля для любого мужчины. Xiaomi Redmi VXN4304GL предлагает возможность подзарядить мобильные устройства на ходу благодаря своей ёмкости в 20000 мА*ч, что обеспечивает несколько полных циклов зарядки для смартфона или планшета.

Важно, что он поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и имеет защиту от перегрева, перегрузок, перенапряжения, короткого замыкания, переразрядки и перезаряда.

Цена: 2499 рублей

Если в поиске подарка для мужчины вы столкнулись с дилеммой «у него уже все есть», то стоит обратить внимание на необычный и стильный аксессуар — металлический кошелек для карт и денег от компании Secrid из Нидерландов.

Этот кошелек не только элегантен и солиден, но и функционален. Специальное покрытие обеспечивает защиту банковских карт от сканирования информации, что делает его надежным средством хранения важных данных. Кроме того, инновационный механизм позволяет легко и быстро извлекать необходимые карточки, что делает его использование максимально удобным.

В некоторых моделях этого кошелька предусмотрены отделения для купюр, визиток и даже монет, что делает его еще более универсальным и практичным аксессуаром. Такой подарок точно будет оценен мужчиной, который ценит стиль, функциональность и качество.

Цена: от 10 490 рублей