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Как перезагрузить или выключить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Если у вас завис айфон, не реагирует на нажатия или некорректно работает, то одним из основных способов исправить это – перезагрузка iPhone. Она помогает очистить оперативную память, закрыть приложения, которые зависли, и исправить ошибки. В данном материале расскажу как перезагрузить айфон разными способами.

Обычная перезагрузка айфона

Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Самый простой способ перезагрузить айфон – сначала выключить, а затем включить его. Способы выключения устройства отличаются в зависимости от моделей:

  • iPhone c Face ID – одновременно нажмите и удерживайте боковую и одну из кнопок громкости до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо
  • iPhone с Touch ID (кнопка «Домой») – нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо
  • Все модели iPhone – используйте меню «Настройки» > «Основные» > «Выключить»

Если перезагрузка не помогла и смартфон все ещё зависает на яблоке или на любом экране, воспользуйтесь принудительной перезагрузкой айфона.

Как принудительно перезагрузить айфон

Этот метод не стирает данные с устройства, но может решить проблемы, если обычное выключение и включение неэффективно.

Способ перезагрузки следующих моделей:

  • iPhone 15
  • iPhone 14
  • iPhone 13
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2-е и 3-е поколения)
  • iPhone 8
Как перезагрузить айфон
Как перезагрузить айфон
Как перезагрузить айфон
  1. Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости
  2. Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости
  3. Нажмите и удерживайте боковую кнопку
  4. Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку

Как перезагрузить iPhone 7 и iPhone 7 Plus

  1. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку «Сон/Пробуждение»
  2. Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Как перезагрузить iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone SE (1‑е поколение)

  1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопку «Сон/Пробуждение» и кнопку «Домой»
  2. Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Дополнительные способы перезагрузки айфона

С помощью виртуальной кнопки AssistiveTouch: включите AssistiveTouch в разделе настроек «Универсальный доступ», используйте виртуальную кнопку для доступа к меню перезагрузки (нажмите на виртуальную кнопку > «Аппарат» > «Ещё» > «Перезапуск»).

Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей
Как перезагрузить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Через Siri: активируйте Siri голосом («Привет, Сири») или удерживанием кнопки, и попросите её перезагрузить iPhone («Перезагрузи телефон»).

Выбирайте подходящий метод перезагрузки своего айфона, чтобы улучшить его производительность и стабильность, исправить временные ошибки и проблемы с приложениями.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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