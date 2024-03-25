Как перезагрузить или выключить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Если у вас завис айфон, не реагирует на нажатия или некорректно работает, то одним из основных способов исправить это – перезагрузка iPhone. Она помогает очистить оперативную память, закрыть приложения, которые зависли, и исправить ошибки. В данном материале расскажу как перезагрузить айфон разными способами.
Обычная перезагрузка айфона
Самый простой способ перезагрузить айфон – сначала выключить, а затем включить его. Способы выключения устройства отличаются в зависимости от моделей:
- iPhone c Face ID – одновременно нажмите и удерживайте боковую и одну из кнопок громкости до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо
- iPhone с Touch ID (кнопка «Домой») – нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо
- Все модели iPhone – используйте меню «Настройки» > «Основные» > «Выключить»
Если перезагрузка не помогла и смартфон все ещё зависает на яблоке или на любом экране, воспользуйтесь принудительной перезагрузкой айфона.
Как принудительно перезагрузить айфон
Этот метод не стирает данные с устройства, но может решить проблемы, если обычное выключение и включение неэффективно.
Способ перезагрузки следующих моделей:
- iPhone 15
- iPhone 14
- iPhone 13
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone SE (2-е и 3-е поколения)
- iPhone 8
- Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости
- Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости
- Нажмите и удерживайте боковую кнопку
- Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку
Как перезагрузить iPhone 7 и iPhone 7 Plus
- Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку «Сон/Пробуждение»
- Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку
Как перезагрузить iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone SE (1‑е поколение)
- Нажмите и одновременно удерживайте кнопку «Сон/Пробуждение» и кнопку «Домой»
- Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку
Дополнительные способы перезагрузки айфона
С помощью виртуальной кнопки AssistiveTouch: включите AssistiveTouch в разделе настроек «Универсальный доступ», используйте виртуальную кнопку для доступа к меню перезагрузки (нажмите на виртуальную кнопку > «Аппарат» > «Ещё» > «Перезапуск»).
Через Siri: активируйте Siri голосом («Привет, Сири») или удерживанием кнопки, и попросите её перезагрузить iPhone («Перезагрузи телефон»).
Выбирайте подходящий метод перезагрузки своего айфона, чтобы улучшить его производительность и стабильность, исправить временные ошибки и проблемы с приложениями.