Как перезагрузить или выключить iPhone: рабочие способы для всех моделей

Если у вас завис айфон, не реагирует на нажатия или некорректно работает, то одним из основных способов исправить это – перезагрузка iPhone. Она помогает очистить оперативную память, закрыть приложения, которые зависли, и исправить ошибки. В данном материале расскажу как перезагрузить айфон разными способами.

Обычная перезагрузка айфона

Самый простой способ перезагрузить айфон – сначала выключить, а затем включить его. Способы выключения устройства отличаются в зависимости от моделей:

iPhone c Face ID – одновременно нажмите и удерживайте боковую и одну из кнопок громкости до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо

– одновременно нажмите и удерживайте боковую и одну из кнопок громкости до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо iPhone с Touch ID (кнопка «Домой») – нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо

– нажмите и удерживайте боковую кнопку до появления бегунка в верхней части экрана и перетяните его вправо Все модели iPhone – используйте меню «Настройки» > «Основные» > «Выключить»

Если перезагрузка не помогла и смартфон все ещё зависает на яблоке или на любом экране, воспользуйтесь принудительной перезагрузкой айфона.

Как принудительно перезагрузить айфон

Этот метод не стирает данные с устройства, но может решить проблемы, если обычное выключение и включение неэффективно.

Способ перезагрузки следующих моделей:

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

iPhone X

iPhone XS

iPhone XR

iPhone SE (2-е и 3-е поколения)

iPhone 8

Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости Нажмите и удерживайте боковую кнопку Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку

Как перезагрузить iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку «Сон/Пробуждение» Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку

Как перезагрузить iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone SE (1‑е поколение)

Нажмите и одновременно удерживайте кнопку «Сон/Пробуждение» и кнопку «Домой» Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку

Дополнительные способы перезагрузки айфона

С помощью виртуальной кнопки AssistiveTouch: включите AssistiveTouch в разделе настроек «Универсальный доступ», используйте виртуальную кнопку для доступа к меню перезагрузки (нажмите на виртуальную кнопку > «Аппарат» > «Ещё» > «Перезапуск»).

Через Siri: активируйте Siri голосом («Привет, Сири») или удерживанием кнопки, и попросите её перезагрузить iPhone («Перезагрузи телефон»).

Выбирайте подходящий метод перезагрузки своего айфона, чтобы улучшить его производительность и стабильность, исправить временные ошибки и проблемы с приложениями.