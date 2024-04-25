SUUNTO на Московском полумарафоне в Лужниках: скидки и подарки для покупателей

Московский полумарафон, который пройдёт 28–29 апреля, станет праздником для бегунов и болельщиков. В рамках мероприятия будут действовать скидки на спортивные часы и наушники Suunto, а также предусмотрены подарки для покупателей.

На стенде Suunto можно будет приобрести товары со скидками, а также получить приятные сувениры и полезные подарки. Среди них — фирменные беговые футболки, спортивные носки, кепки и козырьки.

Помимо премиальной модели Suunto Vertical с подзарядкой от солнечной энергии, посетители смогут примерить и купить любые часы модельного ряда SUUNTO, включая недорогие базовые модели для начинающих спортсменов.

Подобрать и настроить смарт-часы для своих задач, научиться управлять ими прямо на выставке помогут эксперты компании АО «Навиком», официального дистрибьютора продукции бренда SUUNTO в России.

Посетители стенда SUUNTO также получат возможность задать вопросы опытным бегунам и тренерам, которые уже используют богатый функционал смарт-часов.

Holoswim — ещё один уникальный спортивный бренд, представленный на выставке Московского полумарафона. Смарт-очки для плавания Holoswim 2s с дополненной реальностью позволят регистрировать статистику тренировки в режиме реального времени как в бассейне, так и в открытой воде. Новинка уже получила положительные отзывы от профессиональных пловцов, тренеров и любителей. В дни работы выставки также можно будет приобрести их со скидкой.

С 26 по 28 апреля в «Лужниках» состоится полумарафон. В этот период мероприятие будет доступно для посещения с 15:00 до 20:00 в пятницу, с 11:00 до 20:00 в субботу и с 11:00 до 18:00 в воскресенье.