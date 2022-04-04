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Новости

Стала известна примерная стоимость подписки на iPhone

Недавно стало известно, что Apple планирует запустить подписку на свою технику. Оплачивать выбранный гаджет, например, iPhone нужно будет ежемесячно.

Сейчас журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал примерную стоимость подписок:

  • iPhone 13 — $35
  • iPhone 13 Pro — $45
  • iPhone 13 Pro Max — $50

Помимо устройства, в стоимость подписки войдут услугуи Apple One и AppleCare.

Предполагается, что покупатели меняют свой iPhone каждые три года и платят за это около $825. По подписке на базовый iPhone 13 пользователь отдаст $1260. Для Apple это выгодный и постоянный доход, а вот у пользователя сомнения имеют место быть. Предложение с арендой на iPhone может быть интересно только тем, кто хочет менять свой смартфон каждый год на флагманский.

Важно понимать, что смартфон пользователю спустя какое-то время не остается. А сами купертиновцы могут продать сданное устройство, переделав его в «восстановленное» или просто на вторичном рынке.

По слухам, Apple представит свою программу к концу 2022 или в следующем году.

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Источник:
Phonearena

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