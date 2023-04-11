Червячки возвращаются: Worms W.M.D вышла на iOS и Android

Игра про «боевых червячков» Worms W.M.D вышла на мобильные платформы. Сейчас Worms W.M.D Mobilize доступна пользователям в App Store и Google Play по цене $6 (490 руб.). Кроме того, игра получила адаптацию под планшеты, поэтому наслаждаться процессом можно не только со смартфона.

Worms W.M.D Mobilize получила поддержку до 60 fps, 50 видов оружия, управляемую технику и возможность прятаться в зданиях. Также доступен одиночный режим с 20 миссиями, локальная игра и мультиплеер.

На выбор игрока доступно более 100 головных уборов, около 40 фраз и 15 победных танцев.

Ранее Worms W.M.D была доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.