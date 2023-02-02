Windows 12 может получить встроенный чат-бот ChatGPT

Китайские инсайдеры сообщают, что Microsoft может встроить функции чат-бота ChatGPT в Windows 12. Как утверждается, это предложили в самой компании. Новые функции будут доступны в «Календаре», «Часах», «Почте» и многих других стандартных приложениях.

При этом не исключено, что какая-то часть новых функций с поддержкой технологий искусственного интеллекта появится уже в Windows 11 в рамках следующего крупного обновления.

Отметим, что Microsoft также планирует добавить ChatGPT и языковую модель GPT 4, которую пока даже не анонсировали, в свой поисковик Bing и офисные программы.