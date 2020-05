Для Windows 10 вышло крупное обновление

Что случилось с Microsoft? Они там вообще работают? Именно такие высказывания сейчас на форумах появляются как грибы после дождя. Пользователи просто не могут понять, как за столь короткое время можно так испоганить столь известный бренд. Обновление выходят за обновлением, но исправления существующих проблем нет. Более того, появляются новые. Вот и на этот раз мы все ожидали выхода крупного обновления Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), которое исправит все наши проблемы, но…

Еще вчера представители Microsoft с гордостью смотрели на официальную страницу релиза, где не было ни одной существующей проблемы. Но уже буквально через пару часов там начали появляться проблемы одна за другой. Сейчас же, если кто-то из пользователей намеревается установить или обновить свою операционную систему должен изучить этот длинный список проблем и уяснить для себя, а стоит ли прибегать к такому опасному действию?

Так вот, что касается проблем. Одна из них – это проблемы с работой Bluetooth-модуля, причем касается это сразу нескольких устройств при подключении. Поэтому если у вас одновременно работают, допустим, мышь, клавиатура и еще что-то, то лучше обойти это обновление стороной. Во всем Microsoft обвиняет драйверы Realtek Bluetooth. На данный момент обе компании уже принялись решать эту проблему. Пока же есть рекомендации не устанавливать обновление.

Идем дальше и теперь рассмотрим проблемы с аудиодрайверами. В своем большинстве это касается драйверов Conexant или Synaptics. Кажется, столь незначительная проблема, которая не может привести ни к чему плохому, но в данном случае речь идет о «синем экране смерти». Представители Microsoft, естественно, пока не рекомендуют устанавливать это обновление. Также в эту категорию проблем можно отнести и поддержку устройств с технологией VRR, то есть устройства с переменной частотой обновления изображения, но только с графикой от Intel. В таком случае система отказывается активировать эту системы в играх.

Если же вы часто используете устройства с док-станциями Thunderbolt, также обходите стороной это обновление. Если этого не сделать, ожидайте злополучный «синий экран смерти». При подключении устройств с сетевыми адаптерами, которые поддерживают Always On или Always Connected в большинстве случаев наблюдаются внезапные выключения и перезагрузки. В эту категорию относятся Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.

Заметим, что это не все перечисленные в этой статье проблемы. Если не хотите попасть в нелепую ситуацию с обновлением, рекомендуем настоятельно изучить все имеющиеся проблемы и сделать окончательный вывод о целесообразности обновления. Как видим, Windows 10 сейчас всячески отказывается работать с некоторыми дополнительными устройствами, что вносит некоторое неудобство.