WhatsApp тестирует возможность отправки файлов до 2 ГБ

По информации портала WABetaInfo, разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать возможность отправки файлов размеров до 2 Гб.

Сейчас нововведение тестируется в Аргентине. Там, некоторые пользователи, уже могут отправлять медиафайлы весом до 2 Гб. Обычные ограничения для всех пользователей — 100 Мб.

В мессенджере Telegram, кстати, еще с 2020 года есть возможность отправлять файлы до 2 Гб. WhatsApp давно пора было подтянуться.

Когда закончатся тесты и обновление дойдет до всех пользователей мессенджера — неизвестно.

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