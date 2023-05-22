WhatsApp добавляет функцию редактирования отправленных сообщений

WhatsApp наконец-то представил возможность редактирования уже отправленных сообщений. Пользователи смогут исправлять свои ошибки или вносить изменения в отправленные тексты в течение 15 минут после отправки.

Для редактирования сообщения необходимо просто удерживать палец на нем. Когда изменения будут внесены, собеседник увидит пометку «изменено» под отредактированным сообщением. Эта новая функция позволит пользователям исправлять опечатки или вносить уточнения в сообщениях, что может быть особенно полезно в случае отправки неточной информации или неправильно сформулированных предложений.

Согласно официальной информации, функция редактирования сообщений будет доступна всем пользователям WhatsApp в ближайшие несколько недель. Ожидается, что это изменение значительно облегчит общение через мессенджер и сделает его более удобным для миллиардов пользователей по всему миру.

Важно отметить, что в WhatsApp добавление возможности редактирования отправленных сообщений произошло с некоторым опозданием по сравнению с другими популярными мессенджерами. Например, в Telegram функция редактирования сообщений доступна ещё с мая 2016 года.