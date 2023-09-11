WhatsApp разрешит общаться с контактами из Telegram и других мессенджеров

WhatsApp активно работает над новой функцией, которая позволит пользователям общаться с пользователями Telegram и других мессенджеров. Новый экран под названием «Сторонние чаты» появился в бета-версии приложения 2.23.19.8.

Это ответ на недавно принятый в Европейском Союзе (ЕС) «Закон о цифровых рынках» (DMA), который, в том числе обязывает крупные технологические компании обеспечивать кроссплатформенное общение. Закон предполагает, что пользователи мессенджеров должны иметь возможность общаться даже если они используют разные приложения.

На изображении, которое опубликовал портал WABetaInfo, видно раздел «Сторонние чаты» в WhatsApp, созданное для связи с контактом из другого мессенджера. Вероятно, новая функция будет поддерживать только текстовые сообщения.

Новый раздел для общения пока находится в стадии разработки и пользователи не имеют к нему доступа. Однако у разработчиков еще есть время, новый закон предоставляет компаниям 6 месяцев для адаптации их программного обеспечения к новым правилам ЕС. Остается неясным, будет ли эта функция доступна для пользователей за пределами Европы, например, в США, России или Азии.

По сути, нововведение достаточно удобное, так как пользователям не придется регистрироваться в разных мессенджерах для общения с людьми. Однако, конфиденциальность и шифрование данных в WhatsApp уже ставились под сомнение, и неясно, как будет обеспечиваться безопасность при отправке сообщений на другие платформы.

При этом в новых правилах отдельно упоминается, что пользователи смогут отказаться от кроссплатформенного общения.