WhatsApp получил долгожданную функцию, но есть нюанс

Разработчики WhatsApp наконец-то реализовали в своем мессенджере долгожданную функцию, позволяющую обмениваться фотографиями и видеороликами в исходном качестве. Правда, пока функция доступна только пользователям iPhone.

Соответствующее нововведение появилось в WhatsApp версии 23.24.79, которое некоторое время назад стало доступно в App Store. Новая функция полностью исключает «сжатие» медиафайлов и позволяет обмениваться фотографиями и видео в виде файлов в исходном качестве.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть существующий чат (или создать новый), нажать «+» в нижнем левом углу, затем «Документ» и «Выбрать фото или видео». Важно, что размер прикрепляемого файла не должен превышать 2 ГБ.

При отправке файлов предварительный просмотр мультимедиа недоступен. Для просмотра необходимо нажать на него.