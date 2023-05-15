WhatsApp выпустил новую функцию «‎Закрытие чатов» для повышения приватности пользователей

WhatsApp представил новую функцию под названием «Закрытие чатов», которая обеспечивает повышенную конфиденциальность для пользователей.

Теперь пользователи могут выбрать определенные чаты и скрыть их из общего списка, просто нажав на иконку профиля или группы в окне переписки. Эти скрытые чаты будут перемещены в отдельную папку, и доступ к ним будет возможен только после ввода пароля или с помощью биометрических данных, таких как отпечаток пальца или сканирование лица.

Одно из преимуществ новой функции заключается в том, что содержимое закрытых чатов не будет отображаться в уведомлениях, что позволит пользователям более эффективно управлять своей приватностью.

На данный момент функция «Закрытие чатов» начала появляться у первых пользователей, и ожидается, что всем она станет доступна в ближайшее время.

Кроме того, в ближайшие месяцы WhatsApp планирует расширить возможности функции, добавив возможность закрытия чатов на связанных устройствах и создания уникального пароля для них. Этот пароль можно будет использовать вместо общего пароля от смартфона, что обеспечит ещё большую безопасность и удобство использования мессенджера.