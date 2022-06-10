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Новости

WhatsApp увеличил лимит на группы

Мессенджер WhatsApp получил большое обновление. Теперь можно создавать групповые чаты до 512 участников и обмениваться в них файлами размером до 2 ГБ.

Кроме того, бизнес-аккаунты получили возможность просматривать информацию об отправителе и с какого устройство было написано сообщение. Данные отправителя не будут передаваться другим пользователям и будут видны только тем, кто связан с бизнес-аккаунтом.

Апдейт был анонсирован в мае, но добрался до финального релиза только сейчас. Несмотря на это, WhatsApp продолжает во многом отставать от своего конкурента в лице Telegram.

Ранее стало известно о тестировании в WhatsApp функции редактирования сообщений.

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Источник:
WhatsApp

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