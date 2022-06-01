WhatsApp тестирует функцию редактирования сообщений

Спустя 5 лет мессенджер WhatsApp разрешит редактировать сообщения. Напомним, что функция была анонсирована ещё в 2017 году и до финала скорее всего, доберётся только в этом году.

Сейчас возможность править свои сообщения появилась у участников программы тестирования WhatsApp для Android. Аналогичный функционал ожидается на iOS и ПК.

Кнопка редактировать будет находиться в выпадающем меню, которое появляется при зажатии сообщения.

Пока неизвестно в течение какого периода пользователи смогут редактировать свои сообщений. Также неизвестно, когда функция будет доступна всем пользователям.

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