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Warframe Mobile выйдет на iOS 20 февраля

20 февраля на устройствах iOS выйдет Warframe Mobile. Дату запуска подтвердили генеральный директор Digital Extremes Стив Синклер и креативный директор Ребекка Форд.

Синклер отметил, что разработчики активно устраняют последние недочеты и проводят тестирование игры перед ее выходом. Введение кроссплатформенного сохранения, о котором было объявлено в конце января 2024 года, обеспечит мобильным версиям игры возможность синхронизации с другими платформами (PC, PS, Xbox, Nintendo Switch).

Минимальные системные требования следующие:

  • iPhone – iOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее
  • iPad – iPadOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

К сожалению, предварительная регистрация в App Store для жителей России недоступна. Для доступа к игре после ее выхода россияне должны будут воспользоваться аккаунтами других регионов.

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Источник:
The GEEK, App Store
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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