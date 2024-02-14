Warframe Mobile выйдет на iOS 20 февраля

20 февраля на устройствах iOS выйдет Warframe Mobile. Дату запуска подтвердили генеральный директор Digital Extremes Стив Синклер и креативный директор Ребекка Форд.

Синклер отметил, что разработчики активно устраняют последние недочеты и проводят тестирование игры перед ее выходом. Введение кроссплатформенного сохранения, о котором было объявлено в конце января 2024 года, обеспечит мобильным версиям игры возможность синхронизации с другими платформами (PC, PS, Xbox, Nintendo Switch).

Минимальные системные требования следующие:

iPhone – iOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

iPad – iPadOS 14.0 или новее и устройство с чипом A12 Bionic или новее

К сожалению, предварительная регистрация в App Store для жителей России недоступна. Для доступа к игре после ее выхода россияне должны будут воспользоваться аккаунтами других регионов.