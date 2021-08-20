Вышло переиздание оригинального Quake для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК

В рамках мероприятия QuakeCon Bethesda Softworks и id Software объявили о выпуске переиздания шутера 1996 года — Quake. Новая версия получила уйму улучшений, а также новую графику и модели персонажей.

Новая версия поддерживает разрешения до 4К и широкоформатный режим. Обещаны улучшенные текстуры и модели, динамическое освещение, эффект глубины резкости и прочие игровые процессы.

В игре появилась возможность загрузки дополнительных карт. Есть одиночная кампания, оригинальные дополнения, а также два новых — их создала студия MachineGames. Также поддерживается кооперативная игра на одном экране или по сети. При этом есть поддержка кроссплатформенной игры, создания пользовательских матчей и выделенных серверов.

Игра вышла на ПК, Xbox One (входит в Xbox Game Pass), PS4 и Nintendo Switch, а также в режиме обратной совместимости — на Xbox Series X/S и PlayStation 5. При этом для последних версий консолей обещают бесплатное обновление, которое добавит поддержку 4K.

Цена вопроса составляет 10 долларов или 719 рублей.